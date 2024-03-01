"Час не на боці України": Орбан закликав розпочати мирні переговори з РФ (відео)

Угорський прем'єр вважає, що час у ситуації в "українському конфлікті" грає на користь Росії, тому необхідно негайно розпочати мирні переговори.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав розпочати мирні переговори, щоб закінчити війну в Україні. Про це він заявив у четвер, 29 лютого, під час щотижневого радіоефірного брифінгу і у п'ятницю, 1 березня, виступаючи на дискусійній панелі у рамках дипломатичного форуму в Анталії.

За словами угорського прем'єра, західні лідери застрягли у війні, яку неможливо виграти, і врешті-решт їм доведеться визнати, що між Росією та Україною не існує військового рішення.

"Західні люди застрягли в цій ямі. Вони ступили туди і не можуть витягнути ногу. Адже через деякий час платники податків запитають: "Чому, друже, ви надсилаєте гроші" у війну, де той, кого ти підтримуєш, не має шансів перемогти?", — сказав Орбан.

За його словами, країни Євросоюзу сприйняли конфлікт в Україні "як свою війну". Однак питання у тому, на чиєму боці час.

"Я вважаю, що час не на боці України. Час на боці Росії, тож військові дії необхідно негайно зупинити", — сказав угорський прем'єр.

Крім того, Орбан переконаний, що для завершення війни Європі та США потрібна зміна керівництва.

"Нехай знову прийдуть політики. Нехай прийде дипломатія, нехай буде припинення вогню і нехай будуть мирні переговори. Для цього потрібні європейські парламентські вибори, а в Америці — президентські вибори", — сказав Орбан.

Орбан переконаний, що за умови перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, можна буде домовитися про мир за американською ініціативою.

Нагадаємо, за інформацією американського видання The New York Times прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 8 березня зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

27 лютого угорський прем'єр заявив, що Україна не зможе перемогти у війні, проте Угорщина не повинна мати спільного кордону з Росією. Бойові дії можна закінчити тільки переговорами, переконаний Орбан.