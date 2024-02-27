В Угорщини не має бути спільного кордону з РФ, але Україна не зможе перемогти, — Орбан

Очільник угорського уряду сказав, що війну можна закінчити тільки шляхом переговорів, які слід розпочати якомога швидше. До закінчення бойових дій сторони не повинні обговорювати воєнних злочинців.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти у війні, проте його країна не повинна мати спільного кордону з Росією. Бойові дії можна закінчити тільки переговорами. Про це пише видання Telex.

На спільному брифінгу лідерів Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини після саміту "Вишеградської четвірки" в Празі Орбан сказав, що між чотирма країнами було досягнуто згоди в тому, що агресія Росії є грубим порушенням міжнародного права, а Україні слід допомогти.

"В інтересах Угорщини, і це найважливіше завдання національної безпеки країни, не мати спільного кордону з Росією", — сказав прем'єр-міністр.

Повідомляється, що під час розмови з журналістами, Орбан неодноразово повертався до теми війни. Він говорив про стратегічний спокій і сказав, що через призму Угорщини стає зрозуміло, що ні Росія, ні Україна не зможуть виграти війну.

За словами Орбана, війну можна закінчити тільки шляхом переговорів, які слід розпочати якомога швидше. Ба більше, політик вважає, до закінчення війни сторони не повинні обговорювати воєнних злочинців.

Раніше повідомлялося, що на мітингу в Празі засудили прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та Орбана. Їхнє прибуття супроводжувалося протестами, де висловлювалися критичні зауваження щодо їхньої позиції щодо війни Росії проти України.

Також нагадаємо, що Орбан закликав закрити ринок ЄС для агропродукції з України. За словами прем'єр-міністра Угорщини, до думки європейських фермерів ніхто не дослухається, вони відчувають, що "відстань між ними і тими, хто ухвалює рішення в Брюсселі, як небо і земля".