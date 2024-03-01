Без НАТО: у WSJ ознайомилися з чернеткою угоди миру між Україною та Росією 2022 року

Стосовно вступу до ЄС жодних заборон не обговорювалося, але росіяни вимагали скоротити чисельність Збройних сил України до 85 тисяч солдатів, 343 танків і 519 артилерійських систем.

У Wall Street Journal ознайомилися з чернеткою угоди, у якій прописано умови миру між Україною та Росією після відповідних перемовин у квітні 2022 року. Відповідний матеріал опублікували 1 березня.

Проєкт, розроблений невдовзі після вторгнення РФ, показує рівень вимог окупантів. У представленому документі на 17 сторінок вказано, що влада РФ вимагала скоротити чисельність ЗСУ до 85 тисяч солдатів, 343 танків і 519 артилерійських систем.

Російську мову окупанти вимагали запровадити в державних органах та судах. Водночас Київ наполягав на 250 тисячах військовослужбовців у ЗСУ, 800 танках і 1900 артилерійських знаряддях.

Заборона Україні вступати в НАТО і отримувати іноземну зброю – одна з основних вимог. Стосовно вступу до ЄС жодних заборон не обговорювалося. Росія також прагнула зберегти за собою територію Криму. Долю "ДНР" та "ЛНР" мали особисто обговорити Володимир Зеленський і Володимир Путін.

Кремль вимагав, щоб у разі порушення договору нейтралітет України захищали сама Росія, США, Велика Британія, Франція та Китай. Влада РФ також просила скасувати взаємні санкції, але Україна відмовилася від цієї вимоги. Як гарантії безпеки Київ також вимагав включити пункт щодо закриття повітряного простору на випадок нападу на країну.

Мирні перемовини української та російської делегацій тривали до червня 2022 року. Зрештою, угоду так і не підписали, коли після звільнення Київщини розкрилися масштаби російських воєнних злочинів в Україні. Згодом стан українських військ покращився, а союзники надали зброю для відбиття вторгнення.

Нагадаємо, 1 березня головний російський дипломат Сергій Лавров заявив, що Євросоюз нібито "витягав" із РФ усі жили, усі поступки. Він також звинуватив країни Заходу в тому, що вони не виконують рішення ООН. Також Лавров зазначив, що Захід не розглядав Росію як країну, яку можна поважати.