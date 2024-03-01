"Ніякої рівноправності": Захід сказав Росії, що справи України її не стосуються, — Лавров (відео)

Головний російський дипломат заявив, що Євросоюз нібито "витягав" із РФ усі жили, усі поступки. Він також звинуватив країни Заходу в тому, що вони не виконують рішення ООН.

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Глава МЗС Росії Сергій Лавров дуже обурився тим, що Захід нібито сказав Кремлю, що справи України не стосуються Москви. Свою думку він висловив на Анталійському дипломатичному форумі.

За його словами, Захід вважає, що Київ може вступити в НАТО без згоди Росії, а обговорювати можна тільки тип ракет середньої і малої дальності, які Альянс може розмістити на території України.

"Україна це не ваша справа. І НАТО що хоче, те й буде робити", — зазначив Лавров.

Також Лавров зазначив, що Захід не розглядав Росію як країну, яку можна поважати. Як приклад він навів "Мінські домовленості". А всі його нібито "обіцянки" про мирне життя виявилися фікцією.

"Ми вірили тому, що Захід нам обіцяв, що ми всі в одному човні, але виявилося, що всі обіцянки виявилися фікцією, і ніякої рівноправності ми не відчули", — сказав глава МЗС Росії.

Він заявив, що Євросоюз нібито "витягав" із РФ усі жили, усі поступки.

Сергій Лавров про Росію, НАТО та Україну

Зазначимо, що Лавров також звинуватив країни Заходу в тому, що вони нібито не виконують рішення Організації об'єднаних Націй. Статут ООН він назвав "ідеальним документом" для сьогодення.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в НАТО вважають, що Путін блефує з приводу ядерної зброї. У Північноатлантичному альянсі поки що не бачать безпосередньої загрози застосування Росією ядерної зброї, але ці заяви самі по собі досить небезпечні. У Кремлі усвідомлюють наслідки такого кроку, вважає заступник генсека НАТО.

Також журналісти відповіли, чи зупиниться Путін у разі перемоги в Україні. На думку експертів, якщо Володимир Путін справді вестиме обмежену оборонну війну, то НАТО доведеться звернутися до Організації Північноатлантичного договору та її ключового положення про колективну оборону, передбаченого статтею 5.