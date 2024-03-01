"Никакого равноправия": Запад сказал России, что дела Украины ее не касаются, — Лавров (видео)

Главный российский дипломат заявил, что Евросоюз якобы "вытягивал" из РФ все жилы, все уступки. Он также обвинил страны Запада в том, что они не выполняют решения ООН.

Related video

Глава МИД России Сергей Лавров очень возмутился тем, что Запад якобы сказал Кремлю, что дела Украины не касаются Москвы. Свое мнение он высказал на Анталийском дипломатическом форуме.

По его словам, Запад считает, что Киев может вступить в НАТО без согласия России, а обсуждать можно только тип ракет средней и малой дальности, которые Альянс может разместить на территории Украины.

"Украина это не ваше дело. И НАТО что хочет, то и будет делать", — отметил Лавров.

Также Лавров отметил, что Запад не рассматривал Россию как страну, которую можно уважать. В качестве примера он привел "Минские договоренности". А все его якобы "обещания" о мирной жизни оказались фикцией.

"Мы верили тому, что Запад нам обещал, что мы все в одной лодке, но оказалось, что все обещания оказались фикцией, и никакого равноправия мы не почувствовали", — сказал глава МИД России.

Он заявил, что Евросоюз якобы "вытягивал" из РФ все жилы, все уступки.

Сергей Лавров о России, НАТО и Украине

Отметим, что Лавров также обвинил страны Запада в том, что они якобы не выполняют решения Организации объединенных Наций. Устав ООН он назвал "идеальным документом" для сегодняшнего дня.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в НАТО считают, что Путин блефует по поводу ядерного оружия. В Североатлантическом альянсе пока не видят непосредственной угрозы применения Россией ядерного оружия, но эти заявления сами по себе довольно опасны. В Кремле осознают последствия такого шага, считает заместитель генсека НАТО.

Также журналисты ответили, остановится ли Путин в случае победы в Украине. По мнению экспертов, если Владимир Путин действительно будет вести ограниченную оборонную войну, то НАТО придется обратиться к Организации Североатлантического договора и ее ключевому положению о коллективной обороне, предусмотренное статьей 5.