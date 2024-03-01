"В состоянии войны с Западом": в Bloomberg ответили, остановится ли Путин в случае победы в Украине

По словам журналистов, если Владимир Путин действительно будет вести ограниченную оборонную войну, то НАТО придется обратиться к Организации Североатлантического договора и ее ключевому положению о коллективной обороне, предусмотренное статьей 5.

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Президент России Владимир Путин публично полностью опроверг идею вторжения армии РФ в страны НАТО. Но он четко дал понять, что Россия в состоянии вести войну с Западом. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В обращении к своим соотечественникам в четверг, 29 февраля, президент Владимир Путин опроверг идею его возможной агрессии в отношении Европы. Однако, по словам журналистов, важность вопроса о том, какие действия предпримет Кремль в случае своей победы на Украине, слишком серьезна, чтобы ее пренебрегать.

Если действительно Путин начнет вести ограниченную оборонительную войну, это может вызвать вопросы о необходимости Организации Североатлантического договора и ее ключевого принципа коллективной обороны, закрепленного в статье 5.

Существует всяческие основания предполагать, что Путин, стремясь к мести, будет пытаться вернуть под контроль значительную часть территорий, ранее находившихся под влиянием России, начиная от Балкан до стран Балтии. Его отрицание агрессивных намерений не очень помогает определить, на чьей стороне правда. С одной стороны, в своем президентском положении Путин неоднократно проявлял мастерство в дезинформации. Достаточно упомянуть лишь один пример: он насмехался над идеей вторжения в Украину до того момента, как приказал перебросить через границу примерно 200 тысяч военнослужащих.

"Итак, какие фактические доказательства намерений Путина мы имеем? Один фрагмент происходит из остальной речи Путина, которая, как и многие другие его речи, была наполнена обещаниями продолжать расширять армию, защищать российских "соотечественников", продолжать так называемую "специальную военную операцию" в Украине, создавать новый порядок безопасности и повышать рождаемость, чтобы увеличить население страны. Он четко дал понять, что считает себя в состоянии войны с Западом, который он обвинил в желании превратить Россию в "вымирающее пространство", — говорится в издании.

Вторым подтверждением служат постоянные усилия Кремля по дестабилизации Молдовы, особенно румыноязычной бывшей советской республики, которая сейчас стремится к членству в Европейском Союзе.

"Путин стремится получить победу в Украине, чтобы продемонстрировать геополитическое преимущество над Западом и перекроить европейский ландшафт безопасности, включая отступление НАТО к размерам 1990-х годов, до его расширению на восток", — говорится в источнике.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза могут в обозримом будущем отправить контингент войск в Украину. По его словам, пока нет общего мнения относительно отправки наземных войск. Но в будущем этого не стоит исключать, отметил французский лидер.

Также сообщалось, что в Литве похвалили идею отправки западных войск в Украину, поскольку решается судьба Европы.