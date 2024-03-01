Західні союзники вже мають військову присутність в Україні, — ЗМІ

Париж розглядає можливість дозволити спецназу та іншим військовим підрозділам перетинати кордон України, аби поставити перед Росією "стратегічну дилему".

Коли президент Франції Емманюель Макрон заговорив про можливе відправлення військового підкріплення в Україну, він ненавмисно підняв завісу над присутністю західних кадрів на українській землі. Про це пише французьке видання Le Monde.

Через три дні після того, як Макрон заявив, що введення західних військ в Україну не слід "виключати", союзники все ще сильно розділилися з приводу цього чутливого питання. Отримавши негативну реакцію, французький президент у четвер, 29 лютого, наголосив, що його слова були "зважені" та "продумані".

З моменту повномасштабного вторгнення в Україні перебуває численна кількість представників державних органів, пов'язаних з розвідувальними службами західних країн, часто з військовим статусом. Таємний дипломатичний персонал, консультанти з питань України та члени спеціальних сил неодмінно відігравали роль з самого початку війни, зазначає видання.

"Дії цих служб є за своєю природою таємними і, отже, виходять за межі правил війни", — розказав журналістам колишній співробітник Генерального директорату зовнішньої безпеки (DGSE) Венсан Крузе.

Українське дипломатичне джерело підтвердило присутність в країні людей з усіх держав-союзників.

"Йдеться не про бойові підрозділи, але є представники кожної розвідки, наприклад. Якщо відбуваються поставки зброї, там повинні бути люди, які фізично дають інформацію про те, як використовувати обладнання", — повідомляє Le Monde.

Зараз Франція розглядає можливість дозволити спецназу та іншим військовим підрозділам перетинати український кордон, щоб поставити перед Кремлем "стратегічну дилему".

Наприкінці 2022 року колишній командувач Королівської морської піхоти Роберт Магован розповідав в одному з інтерв’ю, що 350 британських солдатів були присутні в Україні в період із січня по квітень 2022 року. Вони були залучені до операцій з "високим ступенем політичного та військового ризику".

Лондон не заперечував ці слова, оскільки британські інструктори були присутні в українському військовому штабі ще в 2014 році після анексії Криму Росією.

Нагадаємо, 1 березня видання Politico написало, що заява Емманюеля Макрона "викрила розкол і розбіжності" на Заході та "викликала паніку" щодо воєнної ситуації в Україні.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що такі заяви, які зробив Макрон, дають змогу Франції бути "на правильному боці історії". Водночас Сежурне стверджує, що Париж не надсилатиме "жодних бойових військ" і "французи не помруть за Україну".