ЗСУ розгромили елітну штурмову групу росіян під Авдіївкою (відео)

В бій з російськими окупантами вступили екіпажі Bradley та бійці роти ударних БпЛА 47-ї бригади.

В районі Авдіївки на Донеччині штурм окупантів завершився так і не почавшись. Бійці Сил оборони знищили ворожу групу ще на підході. Про це повідомили 1 березня в пресслужбі 47-ї окремої механізованої бригади.

"Розгром елітної російської штурмової групи 15 окремої гвардійської бригади. Воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши окупантів та їхню техніку на Авдіївському напрямку", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що над знищенням російських окупантів працювали бійці роти ударних БпЛА у взаємодії з екіпажами Bradley.

На опублікованих кадрах видно, як БТР завантажений окупантами, мчить полем на Авдіївському напрямку. Доїхавши до невизначеного населеного пункту піхота спішилася, а бронетехніка РФ чимдуж поїхала туди, звідки приїхала. Українські бійці не дали бронетранспортеру повернутися і знищили його ефектним влучанням, далі по окупантах відпрацював екіпаж Bradley.

На цьому ворожий наступ елітних штурмовиків закінчився.

Нагадаємо, що бійці 65-ї бригади 1 березня повідомили, що на Запоріжжі в районі Роботиного Силам оборони вдалося дещо посунути окупантів і забрати назад кілька опорних пунктів.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ змогли вибити російських окупантів з Красногорівки на Донеччині. Бої йшли за кожну вулицю і будинок, куди встигли зайти росіяни.