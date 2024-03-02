"Шахеди" атакували Харківську область: є "прильоти", перші подробиці (фото)

За даними поліції, один із російських дронів влучив у приватний будинок, унаслідок чого загинув 76-річний чоловік. Крім того, у Харкові повністю згоріли два автомобілі.

У ніч на 2 березня Збройні сили Російської Федерації атакували Харків і Харківську область безпілотними літальними апаратами "Шахед". Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Чиновник зазначив, що в одному з районів Харкова є "приліт". За його словами, на місці влучання спалахнула пожежа, у найближчих будинках вибито скло.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов підтвердив, що ЗС РФ завдали ударів дронами по Харкову. За його інформацією, унаслідок атаки загорілися два автомобілі.

Пізніше пресслужба Поліції Харківської області уточнила, що російські "Шахеди" вдарили по житловому району в Харкові та приватному будинку в селищі Великий Бурлук.

За інформацією правоохоронців, ЗС РФ вдарили по Харкову приблизно опівночі. Унаслідок удару повністю згоріли два автомобілі, ще два пошкоджені вибуховою хвилею. Також пошкоджено житлові будинки та гаражі.

Також повідомляється, що приблизно о 00:10 російський дрон влучив у приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук, що призвело до загоряння. Рятувальники дістали з-під завалів загиблого 76-річного господаря будинку.

"Будинок повністю зруйнований. Із сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку. На місцях подій працюють усі профільні служби", — повідомили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, в ніч на 1 березня ЗС РФ атакували Україну п'ятьма ракетами С-300 з окупованої частини Донецької області, а також з Бєлгородської області Росії. Крім того, з районів Приморсько-Ахтарська та Курської області росіяни запустили чотири безпілотники "Шахед".

Раніше, 28 лютого російські війська вдарили керованими авіабомбами (УАБами) по центру міста Куп'янськ у Харківській області. УАБи влучили в цивільні споруди, внаслідок чого загинуло двоє людей.