Нічний обстріл України: у ЗСУ назвали кількість збитих "Шахедів" (фото, відео)

За даними командування, вночі російські окупанти запустили територією України 17 безпілотників, 8 з яких були спрямовані в бік Одеської області.

Уночі 2 березня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну безпілотними літальними апаратами типу "Shahed". Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Повідомляється, що ЗС РФ запустили по території України 17 "Шахедів". Силами і засобами протиповітряної оборони було знищено 14 ворожих дронів.

Пресслужба Сил оборони півдня повідомила, що 8 БПЛА були спрямовані окупантами з акваторії Чорного моря в Одеську область.

"Протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. 7 цілей було знищено", — йдеться в повідомленні.

За інформацією командування, один із дронів влучив у дев'ятиповерховий будинок спального району Одеси. Частину під'їзду з 18 квартир зруйновано. Триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, в ніч на 1 березня ЗС РФ вдарили "Шахедами" по Одесі. Унаслідок російської атаки загинула щонайменше одна людина. Також відомо про сімох поранених, серед яких є 3-річна дитина.

Крім того, окупанти атакували дронами Харківську область. Один із російських дронів влучив у приватний будинок, унаслідок чого загинув 76-річний чоловік. У Харкові повністю згоріли кілька автомобілів.