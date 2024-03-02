"На ейфорії від захоплення Авдіївки": експерт із СБУ розповів, як довго ЗС РФ зможуть наступати

Екс-співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що перед президентськими виборами в РФ ворог намагатиметься продовжити наступ.

Російські війська роблять спроби просування на Авдіївському напрямку. З відходом українських збройних сил з Авдіївки, противники сподіваються просунутися далі. Про це повідомив екс-співробітник СБУ Іван Ступак у коментарі виданню "24 Канал".

"Зараз я бачу, що російська армія з коліс намагається в'їхати в невеликі населені пункти, наприклад, Ласточкине, на ейфорії від захоплення Авдіївки. Авдіївка трималася довго, але загроза оточення, на жаль, змусила наших військових залишати ці позиції", — сказав він.

Іван Ступак підкреслив, що після початку просування російських сил існує ймовірність зменшення інтенсивності бойових дій. Однак, найімовірніше, загарбникам знадобиться мобілізація додаткових ресурсів, включно з особовим складом, технікою, зброєю, боєприпасами тощо.

На думку Івана Ступака, у березні ворожі сили продовжуватимуть свої наступальні операції, розтягуючи їх до травня. Це пояснюється тим, що в період перед президентськими виборами та інавгурацією Володимира Путіна в Росії будь-які просування сприйматимуться дуже позитивно.

"У період березень — середина березня, найімовірніше, росіяни ще будуть продовжувати свої наступальні операції. Я вважаю, що період наступу окупанти спробують розтягнути ще до травня. Тому що в цей час дуже добре сприймаються будь-які перемоги!", — припустив екс-співробітник СБУ.

Нагадуємо, 26-27 лютого експерти підтвердили, що ворог окупував село Ласточкине, а також Північне та Степове. Утім, є успіхи в Красногорівці — бійці Третьої штурмової бригади відбили населений пункт у росіян.