Сили оборони відійшли від села Ласточкине поблизу Авдіївки, — ЗСУ (відео)

За словами речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, відхід від села українські підрозділи здійснили, аби організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка − Тоненьке − Бердичі і не допустити подальше просування противника.

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Станом на понеділок, 26 лютого, українські військові відійшли від селища Ласточкине, що на Авдіївському напрямку. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка − Тоненьке − Бердичі і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку", — зазначив він.

У DeepState заявили, що ЗС РФ окупували Ласточкине

24 лютого в DeepState з'явилася інформація про те, що російські військові нібито окупували Ласточкине Донецької області. Крім цього, аналітики розповіли, що противник тисне на Сєверне та Орлівку. Проте згодом 25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія повідомив, що тривають бої за населений пункт.

"На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", — сказав Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, 23 лютого аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що Збройні сили Російської Федерації не прорвали оборону українських бійців під Авдіївкою Донецької області, проте після захоплення міста ворог намагається далі наступати на захід, аби дійти до адміністративних кордонів Донеччини. За його словами, противник не має жодного результату.

20 лютого аналітики DeepState розповіли, що українські бійці розгромили колону російської техніки та відбили штурм у районі Ласточкиного Донецької області. Окупанти наступали за допомогою шести БМП та танка