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Схожі на китайські: в окупантів з'явився новий тип снарядів, — експерт

Анастасія Ковальова
В окупантів з'явився новий тип снарядів (Ілюстративне фото)

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Росія могла отримати від Китаю ліцензію на виробництво копії їхніх снарядів.

Російські окупанти стали застосовувати новий тип 122-мм боєприпасів ОФ-56ИМ-1 для обстрілів на фронті. Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, зовнішній вигляд цих снарядів породив низку запитань щодо їхнього походження, особливо схожістю на 122-міліметрові осколково-фугасні снаряди для китайських гаубиць Type 96, які вважаються копією радянських Д-30.

На думку експерта, на відміну від російських розробників, які не внесли змін до класичного типу снаряда ОФ-462, китайці не тільки створили широкий асортимент різних типів осколково-фугасних снарядів, а й істотно покращили їхні характеристики, зокрема за рахунок структурних змін. Ці ж зміни помітні і в снаряді ОФ-56ИМ-1.

Однак, на думку експерта, ймовірно, поки що не ведеться обговорення щодо можливих поставок снарядів із Китаю в Росію.

Експерт зазначає, що в Росії рівень розвитку галузі виробництва боєприпасів, м'яко кажучи, впав. Ймовірно, РФ або отримала ліцензію на виробництво копії 122-міліметрових осколково-фугасних снарядів Type 96 від Китаю, або якимось чином мала доступ до їхньої розробки і скопіювала її.

"Прямі поставки з Китаю викликають сумніви, але нічого не можна виключати. Хоча, якби вони почалися, то таких снарядів було б у зоні БД уже кожен другий постріл, з урахуванням можливостей ВПК КНР", — вважає Коваленко.

Нагадаємо, що в районі Авдіївки Донецької області штурм окупантів завершився, так і не розпочавшись. Бійці знищили піхоту РФ ще на підході.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі в районі Роботиного Силам оборони вдалося дещо посунути окупантів і забрати назад кілька опорних пунктів. Ворожа група йшла під прикриттям БМП, але до штурму окупанти так і не дійшли.