Схожі на китайські: в окупантів з'явився новий тип снарядів, — експерт

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Росія могла отримати від Китаю ліцензію на виробництво копії їхніх снарядів.

Російські окупанти стали застосовувати новий тип 122-мм боєприпасів ОФ-56ИМ-1 для обстрілів на фронті. Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, зовнішній вигляд цих снарядів породив низку запитань щодо їхнього походження, особливо схожістю на 122-міліметрові осколково-фугасні снаряди для китайських гаубиць Type 96, які вважаються копією радянських Д-30.

На думку експерта, на відміну від російських розробників, які не внесли змін до класичного типу снаряда ОФ-462, китайці не тільки створили широкий асортимент різних типів осколково-фугасних снарядів, а й істотно покращили їхні характеристики, зокрема за рахунок структурних змін. Ці ж зміни помітні і в снаряді ОФ-56ИМ-1.

Однак, на думку експерта, ймовірно, поки що не ведеться обговорення щодо можливих поставок снарядів із Китаю в Росію.

Експерт зазначає, що в Росії рівень розвитку галузі виробництва боєприпасів, м'яко кажучи, впав. Ймовірно, РФ або отримала ліцензію на виробництво копії 122-міліметрових осколково-фугасних снарядів Type 96 від Китаю, або якимось чином мала доступ до їхньої розробки і скопіювала її.

"Прямі поставки з Китаю викликають сумніви, але нічого не можна виключати. Хоча, якби вони почалися, то таких снарядів було б у зоні БД уже кожен другий постріл, з урахуванням можливостей ВПК КНР", — вважає Коваленко.

Нагадаємо, що в районі Авдіївки Донецької області штурм окупантів завершився, так і не розпочавшись. Бійці знищили піхоту РФ ще на підході.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі в районі Роботиного Силам оборони вдалося дещо посунути окупантів і забрати назад кілька опорних пунктів. Ворожа група йшла під прикриттям БМП, але до штурму окупанти так і не дійшли.