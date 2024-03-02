Не змогли домовитися про ціну: Білорусь створює РФ проблеми зі зброєю, — ГУР

Суперечка виникла через те, що вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%.

Підприємства Росії та Білорусі не змогли досягти згоди щодо цін на компоненти та вузли для ракетних систем залпового вогню "Град". Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Згідно з угодою, білоруський підрядник ВАТ "Волатавто" має поставити 250 одиниць продукції, необхідної для виробництва і ремонту ракетних систем залпового вогню "Град", російському замовнику — ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро".

Зокрема, йдеться про постачання рам, основ, напрямних труб, трубок та інших необхідних елементів бойових машин.

За інформацією від ГУР, розбіжності виникли під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" представила документи з розрахунками, в яких вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану російськими представниками на 500-600%.

"Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію і знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій. Це означає зниження якості продукції, а отже — підвищені ризики використання зібраних із таких деталей і вузлів РСЗВ "Град", — зазначає ГУР.

Обидва підприємства перебувають під впливом міжнародних санкцій.

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