Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь, — розслідування (відео)

Країнам ЄС ніхто не забороняв торгувати з Росією та Білоруссю, оскільки немає відповідних санкцій. З початку війни в Україні товорообіг між Польщею та РФ зріс у кілька разів.

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Польща не дозволяє провозити через свою територію українське збіжжя, натомість збільшила закупівлю агропродукцію у Росії. Йдеться про товари на сотні мільйонів доларів. Як проходить купівля російського зерна, встановили журналісти "Української правди".

Так, журналісти нібито від білоруського постачальника зв'язалися з польською агрокомпанією і запропонували купити ріпаковий шрот з Росії за ціною 255 євро за тону. При цьому продавець зізнається потенційному польському покупцю, що товар буде російський, але документи будуть — білоруські. Польський підприємець також не проти купити рапсова олія, але продавець повідомляє, що зараз в наявності лише шрот. Покупець готовий розглянути умови і просить надіслати їх на електронну пошту.

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Між тим з вересня 2023 року після протестів фермерів Польща заборонила ввезення до країни ріпакового шроту з України. Після цього обсяги аналогічної продукції з Білорусі почали зростати. За 3 місяці поляки придбали ріпакового шроту з Білорусі на суму у понад 8 млн євро.

За час роботи на в'їзді з Білорусі до Польщі журналісти нарахували понад сотню завантажених фур, які безперешкодно долали кордон.

Українці, які працюють менеджерами в польських агрокомпаніях розповідають, що їхні фірми закуповують великі обсяги російської продукції.

"Російська агропородукція прямує з Росії до Білорусі. Там вона перевантажується в спеціальних центрах на польські вантажівки, які ми зустрічаємо на кордоні між Білоруссю і Польщею. Далі ці вантажівки прямують за адресами великих компаній", — розповів журналіст Михайло Ткач.

За інформацією УП, в Польщі є щонайменше 3 великих компанії, які закуповують агропродукцію РФ у великих обсягах.

У минулому році вартість імпорту товарів з Білорусі до Польщі склала $450 млн, з Росії — $2,6 млрд. Навіть у контексті війни, поляки продовжують посилювати співпрацю з цими державами.

"В першу чергу треба розуміти, що загалом Польщі і країнам ЄС ніхто не забороняв торгувати з Росією та Білоруссю, оскільки немає санкцій, які стосуються саме агропродукції. Ця торгівля відбувається попри те, що ми перебуваємо у стані війни. Для Європи ці країни несуть потенційну загрозу, але вони продовжують з ними торгувати. Якщо ми візьмемо баланс торгівлі між Польщею і Росією, то найбільше що дивує — це те, що в них цей товарообіг зростає. Дивує, чому так вибудовуються відносини з країною-терористкою, яка ще недавно погрожувала перетворити Варшаву на ядерний попіл", — говорить Дмитро Дєнков, редактор "Економічної правди".

Він зазначив, що поляки купують у росіян загалом насіння, олію, корми для тварин.

"По деяких з цих позицій, якщо говорити про цифри, то йдеться про сотні мільйонів доларів які отримують російські компанії за продукцію, яку вони доставляють в Польщу", — сказав Дмитро Дєнков.

Нагадаємо, що під час знімання цього матеріалу група "Українскої правди" була затримана польськими правоохоронцями. Вони видалили частину записів, а журналістів тримали у комендатурі.

При цьому в польській поліції стверджують, що не затримували Михайла Ткача на польському кордоні. У відомстві заявили, що інформація про затримання є фейком.

Після цього головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва заявила, що правоохоронці Польщі "брешуть" і вона готова це довести.