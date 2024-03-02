Привіт Китаю: США показали бомбардувальник B-52 з гіперзвуковою ракетою на базі Гуам (фото)

Американські льотчики вивчали гіперзвукову зброю на прикладі ракети AARW. Журналісти звертають увагу, що армія нібито відмовилась від такого боєприпасу, тому виникає більше запитань від демонстрації.

Повітряні сили США показали світлини стратегічного бомбардувальника B-52H Stratofortress на авіабазі на Гуамі з гіперзвуковою ракетою AGM-183A ARRW. Про це повідомляє The War Zone.

Під час навчань Повітряних сил публічно показали ракету AARW на стратегічній базі США в Тихому океані. Боєприпас показали попри те, що армія вирішила припинити розробку AGM-183A через невдалі випробування. Відтак ці світлини викликають нові запитання щодо неоднозначного майбутнього гіперзвукової ракети.

AARW має хмарне майбутнє Фото: US Air Force

Навчання були присвячені вивченню гіперзвукової зброї на базі Андерсен. На одній зі світлин також помітно серійний номер ракети AR-AUR-005. До вивчення зброї були залучені екіпажі B-52 з 23-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї і 49-ї випробувально-оціночної ескадрильї.

"Екіпажі зосередилися на основах гіперзвуку, оперативних і матеріально-технічних аспектах, а також на поглиблених тактичних дискусіях", — зазначають у Повітряних силах.

У виданні зазначають, що наразі немає жодних ознак, що Повітряні сили США мають намір провести випробування ARRW на базі в Гуамі. Проте такий варіант можливий, бо це б стало демонстрацією сили в Тихоокеанському регіоні. Це могло б стати сигналом для Китаю і іншим потенційним ворогам.

Льотчики США на навчаннях Фото: US Air Force

ARRW складається з двох основних компонентів: безмоторної гіперзвукової ракетно-планувальної системи в носовій частині та великого ракетного прискорювача в задній частині. Прискорювач розганяє всю ракету до оптимальної швидкості та висоти, після чого він відпадає.

Нагадаємо, 14 лютого ЗМІ писали, як США готує до польотів бомбардувальник B-52, який служитиме 100 років.

28 грудня стало відомо, що B-52 Stratofortress модернізують під гіперзвукові ракети HACM.