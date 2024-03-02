"Велика зачистка": до Маріуполя заїхала поліція із Санкт-Петербурга, — Андрющенко

За словами заступника мера Маріуполя Петра Андрющенка, російські силовики прибули для пошуку партизанів і дивергентів.

В українське місто Маріуполь, яке тимчасово перебуває під окупацією, прибули додаткові загони поліцейських із міста Санкт-Петербург РФ. Про це у своєму Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, у Маріуполі "триває велика зачистка".

"У місто приїхало на посилення 11 екіпажів поліцаїв із Санкт-Петербурга. Вони посилили підрозділи Росгвардії, які зі свого боку були віддані в підпорядкування ФСБ", — зазначив Андрющенко.

За його словами, "всі шукають партизан і дивергентів".

"До виборів треба звітувати. Зворотний бік "паличкової" системи звітності. Тому, будуть трясти все місто. Вивертатимуть. Зніматимуть постановочні ролики. Але. Тенденція", — написав радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ завдали точного удару, що призвів до знищення напівдобудованого залізничного мосту під Маріуполем, будівництво якого здійснювали російські окупанти. Крім того, внаслідок атаки було знищено цистерни з паливом та інженерний транспорт.

Ще 6 листопада російські ЗМІ повідомили, що РФ почала будувати залізницю, яка має з'єднати Ростов-на-Дону із захопленим Кримом. Вона проходитиме через тимчасово окуповану частину Запорізької області.