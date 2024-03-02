Атака БпЛА по Одесі: рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло (фото)

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами може перебувати до 12 осіб.

В Одесі зросла кількість жертв удару ворожого БпЛА по багатоповерхівці. О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Станом на 15:30 відомо про 5 загиблих, серед яких 3-річна дитина. Постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб.

За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян по Одесі, зруйновано 18 квартир 9-поверхівки.

Внаслідок пошкодження поруч розташованої будівлі бойлерної, без теплопостачання залишаються 12 багатоквартирних житлових будинків та дитячий садок. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців.

Співробітники ДСНС знайшли тіло ще одного загиблого

Додатково розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами може перебувати до 12 осіб.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російські окупанти запустили по Україні 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", з яких сили ППО ЗСУ збили 14. Один з дронів-камікадзе влучив в житловий будинок.

В Харкові дрон-камікадзе також влучив по місту. В результаті спалахнула пожежа. Повністю згоріли два автомобілі, ще два пошкоджені вибуховою хвилею. Крім того, пошкоджено житлові будинки та гаражі. Російський дрон також влучив у приватне домоволодіння у Великому Бурлуку. За даними поліції, господар будинку загинув.