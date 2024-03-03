Ракетний удар по Дніпру: на місці здійнялась пожежа

По обласному центру ворог вдарив ракетою, а по Нікополю, що розташований на березі Дніпра — дроном-камікадзе. Жертв і постраждалих внаслідок нічної атаки немає.

У ніч проти неділі, 3 березня, Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Дніпру. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

За його словами, жертв в результаті російської атаки немає.

"Неспокійна ніч для Дніпропетровщини. Та головне – без жертв. Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали", — написав Лисак.

Крім того, російські окупанти скерували дрон-камікадзе на Нікополь.

З артилерії росіяни гатили по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежують фахівці.

Дніпропетровщина регулярно опиняється під ворожим вогнем. Зокрема, Нікополь. Місто атакують дрони-камікадзе або є ворог б'є з артилерії.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня російські окупанти спрямували "шахеди" на Одещину. Ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку. Станом на ранок неділі відомо про 9 загиблих. Серед них двоє дітей — чотиримісячний Тимофій і трирічний Марк.

Президент Володимир Зеленський закликав союзників не затягувати із постачанням зброї для України. Зокрема, йдеться про системи ППО. За його словами, таке зволікання "призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає".

2 березня "шахеди" також вдарили по житловому району в Харкові та приватному будинку в селищі Великий Бурлук.