"Усі цілі знищено": ЗСУ вдарили по окупантах на Авдіївському коксохімі французькими бомбами (відео)

Авіаційні бомби AASM-250 направили на завод, де росіяни почали облаштовувати позицію, встановлювати звʼязок, командні пункти, системи радіоелектронної боротьби та підтягувати особовий склад.

Повітряні сили ЗСУ використовували французькі кореговані авіаційні бомби AASM-250 для обстрілу окупантів на території Авдіївського коксохімічного заводу. Про це пише "Мілітарний" з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія".

Розвідувальний безпілотник підрозділу LUFTWAFFE залучили для коригування вогню.

"Безпілотником було зафіксоване попадання авіабомби по ворогу. Треба зазначити, що наразі невідомо з якого типу літального апарату була запущена авіабомба AASM-250", — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що українські Повітряні сили можуть використовувати і AASM, і JDAM-ER з будь-якого бойового літака.

На авіабомбу AASM можна встановити ракетний двигун, який дозволяє з невеликих висот здійснювати пуск бомби на дальність до 15 км та на великій до 70 км.

2 березня український військовий Микола Колесник показав кадри з авіаударом по Авдіївському коксохіму. За його словами, на заводі росіяни почали облаштовувати позицію, встановлювати звʼязок, командні пункти, системи радіоелектронної боротьби та підтягувати особовий склад. Втім, як виявилось, скоріш за все успішними їхні дії не стали.

Нагадаємо, російські окупанти зайняли Авдіївський коксохімічний завод наприкінці лютого. Цей завод був одним з найбільш укріплених позицій на Авдіївському напрямку. Збройні сили Російської Федерації не змогли взяти його штурмом. Коксохім залишили українські бійці при відході з Авдіївки.

1 березня речник Української добровольчої армії Південь та спікер голови Одеської ОВА Сергій Братчук показав відео знищення командного пункту та ракетно-артилерійського складу озброєння російських окупантів на Херсонщині. Українські бійці використали для атаки керовану бомбу JDAM-ER.