Підписано угоду з розмінування за допомогою штучного інтелекту: подробиці від Мінекономіки

За інформацією пресслужби Мінекономіки, згадане партнерство з компанією Palantir Technologies має допомогти швидше і дешевше розмінувати Україну.

Міністерство економіки підписало угоду про партнерство з американською компанією Palantir Technologies, яка допомагатиме Україні у розмінуванні і застосовуватиме для цього штучний інтелект. Про це 3 березня повідомила пресслужба міністерства.

"Гуманітарне розмінування — нульовий етап відновлення України. Наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями, як Palantir — це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України", — зазначила у релізі перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Своєю чергою виконавчий віцепрезидент Palantir у Великій Британії та Європі Луїс Мослі, підписуючи разом зі Свириденко угоду у Лондоні, підкреслив, що це допоможе врятувати життя українців та зміцнити економіку України.

Які положення містить підписана угода

Конкретні положення щодо співпраці конкретизуються за такими напрямками:

оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;

розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;

використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) у протимінній діяльності.

Як зазначено у пресрелізі, згадана платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів розмінування.

"Наприклад, зможе порадити, як найбільш ефективно очистити конкретну ділянку території — за допомогою нових методів розмінування, таких як дрони, чи традиційними методами", — пояснюється у релізі.

Платформа штучного інтелекту Palantir працюватиме з великими базами даних, сформованими структурами, які мають відношення до виконання заходів розмінування, — від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств до безпосередньо операторів протимінної діяльності.

"Передбачається, що бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад, оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися. Йдеться, зокрема, про дані обстеження територій ДСНС, ДССТ, неурядовими операторами, кількість та стан техніки, наявність піротехнічних підрозділів на конкретних напрямках і т. ін.", — підкреслюється у повідомленні.

Пілотний проєкт платформи був представлений на Першій міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року.

Що відомо про компанію Palantir Technologies

Компанія Palantir Technologies спеціалізується на створенні платформ для аналізу великих масивів даних. Основні її клієнти — інвестбанки, хедж-фонди і спецслужби,зокрема Центральне розвідувальне управління США.

Компанія була заснована у 2003 році групою інвесторів на чолі з Пітером Тілем. Він відомий як перший інвестор Facebook та співзасновник PayPal.

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