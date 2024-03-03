Чим пізніше розпочнуться переговори з РФ, тим гірше буде для України, — Сіярто

За словами угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто, час — "однозначно на боці Росії", а заяви, які раніше робили західноєвропейські політики є надзвичайно "безвідповідальними і небезпечними".

Чим пізніше розпочнуться мирні переговори Росії та України, тим гірше буде для Києва, тому що останніми тижнями і місяцями успіх РФ на полі бою "став очевидним для всіх". Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в ефірі радіо Kossuth, передає російське видання "РИА Новости".

"Я вже кілька місяців чую на засіданнях глав МЗС, що українці намагаються завоювати таку позицію на полі бою, з якою вони могли б вигідніше розпочати переговори. В останні тижні та кілька місяців усім стало ясно, що цього сценарію не було, а якщо був, то провалився. Час однозначно на боці Росії, росіяни мають успіх на полі бою. Чим пізніше буде припинення вогню та розпочнуться переговори, тим гірше буде для України", — сказав Сіярто.

У виданні зазначили, що на радіоефірі очільник угорського МЗС підкреслив, що "НАТО — це оборонний альянс, а не атакуючий", і він "не має завдання на когось нападати".

"Тому я щиро сподіваюся, що серед країн НАТО всі будуть здатні відповідально поводитися в наступний період. Заяви, які західноєвропейські політики один за одним робили раніше, є надзвичайно безвідповідальними і небезпечними ще й тому, що в такій напруженій ситуації разюче значення мають не тільки вчинки, але й слова", — наголосив він.

Нагадаємо, 29 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав розпочати мирні переговори, щоб закінчити війну в Україні. За словами угорського прем'єра, західні лідери застрягли у війні, яку неможливо виграти, і врешті-решт їм доведеться визнати, що між Росією та Україною не існує військового рішення.