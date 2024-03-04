Мобілізація в Україні: 5 причин, коли чоловік може не з'явитися в ТЦК по повістці

Чоловіка, який не прибув до ТЦК та СП після отримання повістки без поважної причини, можуть подати в розшук і притягнути до кримінальної відповідальності.

В Україні є декілька категорій чоловіків, які можуть не з'являтися до ТЦК та СП, навіть якщо отримати повістку під час воєнного стану. Детальніше про це розповіло видання "Уніан".

Існує п'ять поважних причин, за якими чоловік може проігнорувати повістку. Мова йде про:

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) чи близького родича дружини (чоловіка);

хворобу чи необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми батьками або дружини (чоловіка), що проживають разом із військовозобов'язаним та в разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення кримінального провадження щодо чоловіка та застосування до нього адміністративного стягнення чи кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття до ТЦК;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Причина повинна бути підтверджена документально.

Коли можна проігнорувати повістку в разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію

У разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію №10449, проігнорувати повістку можна буде в наступних випадках:

у разі перешкоди стихійного характеру;

хвороби військовозобов'язаного;

дії країни-агресора;

смерті близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка);

інших обставин, які позбавили чоловіка можливості прибути в зазначені пункт і термін.

Мобілізація буде відкладена, проте чоловік повинен сповістити ТЦК та СП про причини своєї відсутності не пізніше, ніж через три доби після вручення повістки. В разі неприбуття до ТЦК без поважної причини, його можуть подати в розшук і притягнути до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков повідомив, що до ЗСУ можуть призвати обмежено придатних чоловіків. Їх направляють у тилові підрозділи для проходження служби.

3 березня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що в Україні потрібно провести загальну мобілізацію. Мова йде про мобілізацію всіх ресурсів, можливостей та виробництва.