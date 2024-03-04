Росіяни хочуть задіяти захоплений український ВДК "Костянтин Ольшанський" проти ЗСУ, — експерт

На українському судні росіяни розпочали відновлювальні роботи. Командування Чорноморського флоту намагається підтримувати технічний стан свого корабельно-катерного складу на боєздатному рівні, розповів військовий оглядач Костянтин Машовець.

Командування Чорноморського флоту Російської Федерації може включити до свого бойового складу великий десантний корабель ВМС ЗСУ "Костянтин Ольшанський", захоплений окупантами у 2014 році. Про це повідомив український військовий оглядач Костянтин Машовець у своєму Telegram-каналі.

"Командування ЧФ, враховуючи суттєві втрати у своєму корабельному складі, розглядає можливість включення до свого бойового складу ВДК пр.775 "Костянтин Ольшанський" (ВМС ЗСУ), захопленого російськими військами у 2014-му році", — сказав Костянтин Машовець.

З його слів, за деякою інформацією, на судні розпочалися і продовжуються відновлювальні роботи.

Також він зауважив, що командування ЧФ продовжує докладати зусилля для відновлення та підтримання технічного стану свого корабельно-катерного складу на боєздатному рівні. В доках ВАТ "Севастопольський морський завод" триває ремонт дизель-електричного підводного човна пр.636.3 "Ростов-на-Дону", ВДК "Минск". Крім цього, розпочалася підготовка роботи до докового ремонту ВДК пр.775 "Оленегорский горняк".

За оцінкою окупантів, обсяг та рівень ураження кораблів (можливо, окрім "Оленегорского горняка") такий, що відновлення технічного стану неможливе навіть до кінця 2025 року.

Машовець зауважив, що командування ЧФ зіткнулося з труднощами щодо введення новозбудованих кораблів до бойового складу. Отже, корвет "Амур" під час випробувань продемонстрував несправність або невідповідність реальних параметрів заявлених РЛС, встановленого на його борту ЗРПК типу "Панцирь-М".

Нагадаємо, 28 лютого військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, що після руйнування штабу Чорноморського флоту РФ у вересні 2023 року, він залишається в руїнах. РФ не може гарантувати надійний захист цій споруді в Криму.

15 лютого речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що у РФ є лише п'ять ВДК, які все ще на ходу. Тоді як до початку повномасштабного вторгнення їх було щонайменше 13.