На фронт так і не доїхали: РФ виявилась нездатною виробляти нову артилерію

У РФ повідомляли про старт серійного виробництва або навіть постачання в армію щонайменше трьох нових зразків артустановок. Проте жодних свідчень про їхню наявність у ворожому війську так і немає, констатують експерти.

Протягом перших двох років повномасштабної війни у РФ регулярно заявляли про початок виробництва або прийняття на озброєння нових зразків артилерії чи озброєння. Проте у більшості випадків заяви так і лишились словами. Про це повідомляє Defense Express.

РФ залучила потужний пострадянський військово-промисловий комплекс для відновлення втрат в озброєнні і техніці для комплектування нових підрозділів. Проте повномасштабна війна показала, що РФ обмежено може відновлювати боєздатність. Значна частина ББМ, танків, артилерії і іншого озброєння проходять відновлення зі складів зберігання і шляхом канібалізації іншої техніки.

У 2022-2023 роках РФ анонсувала виробництво і постачання зброї:

САУ "Мальва";

САУ "Коалиция-СВ";

САУ "Пат-С" на базі БМП-3.

Росія заявляла про початок серійного виробництва САУ "Коалиция-СВ" і нібито відправлення артустановок на війну 15 січня 2024 року. Відтоді жодного доказу застосування машин на фронті не було. Заявлені характеристики артсистеми можуть становити серйозну загрозу, бо заявлена дальність стрільби складає 70 км зі швидкострільністю 12 пострілів на хвилину. "Пат-С" і "Мальва" були прийняті на озброєння у другій половині 2023 року. Було заявлено про їхнє випробування на війні і старт серійного виробництва. Так само як і з "Коалицией-СВ" жодних доказів бойового застосування машин в зоні бойових дій так і не має.

САУ "Пат-С" Фото: Reddit

Через це експерти сумніваються, що російські інженери змогли зробити прорив у виробництві сучасної артилерії. Також немає свідчень про постачання в армію гелікоптерів Мі-28 і Ка-52, хоча постачання літаків у ПКС РФ не приховують. Разом з тим ударні Ка-52 зʼявляються з деталями від інших бортів. На одному з гелікоптерів було помічено хвостовий стабілізатор від іншого Ка-52. Ймовірно, РФ не виготовляє гелікоптери в достатній кількості, тому й вирішили йти на канібалізацію.

Нагадаємо, 26 жовтня ЗМІ писали, що ЗС РФ отримали першу партію САУ "Мальва" на колісній базі.

12 вересня повідомлялось, що РФ планує відродити радянський проєкт САУ "Пат-С".