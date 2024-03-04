Ядерна і космічна програми Китаю розвиваються занадто швидко, — Пентагон

Згідно з даними Міноборони США, Китай за останній рік збільшив свій ядерний арсенал на 100 боєголовок. А до 2035 року ракетні війська КНР матимуть 1500 ядерних боєголовок.

Прогрес Китаю в галузі космічних технологій і його ядерної тріади йде з неймовірною швидкістю. Темпи Пекіна в цих сферах викликають занепокоєння чиновників із Пентагону, оскільки США у своїх операціях багато в чому покладаються на космос. Про це повідомляє Defense One.

Глава Космічного командування США генерал Стівен Вайтінг заявив, що Збройні сили США значною мірою залежать від космічних засобів, які стають дедалі вразливішим місцем. При цьому Китай і Росія, яка залишається непередбачуваною і небезпечною, знають про це.

"Те, що роблять Китай і Росія, особливо в галузі створення протикосмічної зброї, відбувається із запаморочливою швидкістю... Тому зараз ми повинні зосередитися на тому, щоб переконатися, що в нас є системи для захисту й оборони нашої наявної архітектури", — зазначив генерал.

Представник Пентагону додав, що Китай досить залежний від космічних засобів, тому в нього є серйозний стимул для проведення космічної атаки, яка завдасть шкоди супутникам без розбору.

"Вони багато в чому повторили те, що ми зробили в космосі, тому що, намагаючись витіснити нас із першого острівного ланцюга і другого острівного ланцюга в Тихому океані, вони звернулися до космосу за тими перевагами, які він дає", — підкреслив Вайтінг.

Водночас американські військові зазначають, що Пекін також швидко розвиває власний потенціал ядерної тріади. За словами генерала, від досягнень Китаю в цій сфері в американських експертів перехоплює подих. Річ у тім, що за прогнозами Міноборони США, ядерний арсенал Китаю станом на лютий 2023 року перевищив 400 робочих ядерних боєголовок, і за рік ця цифра збільшилася до 500 боєголовок. А до 2035 року ядерний арсенал Китаю налічуватиме до 1500 боєголовок.

Нагадаємо, 29 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що російська армія готова продемонструвати новітню ракетну ядерну систему "Сармат" на бойовому чергуванні.