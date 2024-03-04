Сили оборони України завдали удару по розташуванню 99-го полку ЗС РФ, — OSINT (відео)

Для виявлення місця розташування російських окупантів було проведено геопросторову розвідку, під час якої використовували OSINT і соціальну інженерію.

Сили оборони України вдарили по розташуванню 99-го полку Збройних сил Російської Федерації. Про це стало відомо з Telegram-каналу OSINT-аналітиків CyberBoroshno 4 березня.

Аналітики зазначили, що місце розташування російських окупантів було геолоцировано їхньою командою.

"Було проведено геопросторову розвідку та виявлено розташування о/с 99 полку РОВ. Також для дорозвідки було використано OSINT та соціальну інженерію", — йдеться в повідомленні.

Автори публікації висловили подяку військовим за плідну співпрацю та результативну операцію.

У Міноборони РФ ніяк не коментують подію.

OSINT-аналітики повідомили про ураження розташування ЗС РФ Фото: Скриншот

Нагадаємо, 1 березня речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що Повітряні сили ЗСУ ліквідували командний пункт і ракетно-артилерійський склад озброєння російських окупантів.

Раніше, 21 лютого, ЗМІ повідомили, що ЗСУ завдали удару по великій кількості російських солдатів, коли ті вишикувалися в парадному порядку в очікуванні генерал-майора Олега Моїсеєва та інших армійських чиновників.