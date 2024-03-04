Зеленського хотіли вбити співробітники ГРУ РФ "Петров і Боширов", — Bellingcat (відео)

За інформацією розслідувача Христо Грозєва, операцію з ліквідації президента України спецслужби Росії почали задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Подробиці замаху на верхівку політичного керівництва України, зокрема президента Володимира Зеленського, повідомив журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв. Про це він 2 березня розповів в ефірі YouTube-каналу "Зигарь".

Грозєв підкреслив, що операцію з ліквідації першої особи держави ГРУ Росії почало за довгі місяці до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Деталі замаху

ГРУшники обіцяли Путіну провести бліц-спецоперацію і цим закінчити війну, розповідає Грозєв. Для цього за кілька тижнів до початку війни 30 "фахівців" ГРУ — елітна група російських спецпризначенців, "озброєних до зубів" — зайшли в Україну через Білорусь, щоб знищити політичне керівництво. Вони мали в потрібний момент захопити урядовий квартал Києва та ліквідувати міністрів і президента Зеленського.

"Частина з них увійшла до Києва і готувалася до взяття урядового кварталу, люди, підпорядковані Авер'янову (генерал ГРУ, керівник підрозділу, що підозрюється в організації серії отруєнь і вибухів в Європі. — Ред.). Але їхня операція одразу пішла не за планом, частину їх вбили, інша частина звалила назад у Росію і звідти планує диверсійні дії", — підкреслив журналіст.

За інформацією Грозєва, ще до вторгнення 2022 року на базі ГРУ РФ був створений "клон" ПВК "Вагнер", який і мав скоїти замах. Після 24 лютого московським спецпризначенцям таки вдалося потрапити до Києва. Головне їхнє завдання полягало у знищенні політичного керівництва України і спричиненні хаосу у державі.

Очільник Bellingcat стверджує, що українським спецслужбам вдалося вистежити ГРУшників та прослухати всі їхні розмови. На його думку, росіяни у чомусь прорахувались і принаймні частину російських диверсантів українцям вдалося викрити та знищити, втім, не всіх.

При цьому Грозєв засвідчує, що в Росії виявилось не так багато спеціалістів, які могли здійснити таку масштабну операцію, тож задіяли буквально всіх. Серед ГРУшників, які збиралися вбити Зеленського, були відомі всім так звані Петров і Боширов, справжні імена яких відповідно Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Це саме ті агенти, яких було викрито як винних в отруєнні у 2018 році колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

"Ті самі люди. Як мало таких "якісних" людей, на їхню думку, якщо вони рециклювали тих самих людей, які підірвали склади в Чехії та Болгарії, які отруїли болгарського бізнесмена Гебрєва і Скрипалів. Всі ці люди (Петров і Боширов. — Ред.) були на території України, щоб взяти в полон або вбити політичне керівництво України", — констатує Грозєв.

Російські агенти Чепіга (ліворуч) і Мішкін Фото: З відкритих джерел

Журналіст підкреслює, що, крім тих росіян, кому вдалося врятуватися в 2022 році, є й ті, хто продовжує час від часу проникати в Україну. Решта наразі перебувають у російському тилу і беруть участь у війні з Україною дистанційно.

"Ми стежили за комунікаціями кількох членів цієї команди. І було і страшно, і смішно: страшно, тому що бачили, які у них цілі, а смішно, тому що вони з кожним днем ​​ставали все менш ура-патріотами, почали критикувати керівництво за погано сплановану операцію. Як команда, котра мала за тиждень забезпечити Росії перемогу, вони стали психологічними жертвами їхньої ж власної війни", — розповідає Грозєв.

Він додає, що незабаром Bellingcat опублікує імена диверсантів, які на початку війни були заслані в Україну російським ГРУ та яких вбили.

"Для нас це важливо, бо ці люди дуже небезпечні… вони є спеціалістами щодо організації замахів за кордоном. Тому важливо зрозуміти, кого з них вже немає в живих. Там точно є ті, хто загинув ще тоді, а інші трохи більш ніж за рік повернулися в тил і почали далі планувати диверсійні дії з Росії. Зараз частина з тих, хто вижив, продовжує займатися диверсійними проникненнями на територію України з Білорусі".

Хто такий Грозєв

Команда проєкту Bellingcat на чолі з журналістом Христо Грозєвим давно відома у всьому світі, зокрема гучними викриттями щодо московських спецслужб. Саме вони опублікували детальні розслідування щодо збиття російськими терористами малазійського боїнга MH-17 у небі над Донбасом у 2014 році, отруєння родини Скрипалів у Британії, підривів українських військових складів в Ічні та Балаклії в 2018-му та 2019 роках, а також допомогли російському опозиціонеру Навальному викрити тих, хто намагався його отруїти "новачком". Утім, Грозєв припускає, що Навального знову отруїли — цього разу у російській тюрмі на Ямалі за Полярним колом. Звісно, що у всіх випадках вуха стирчали просто з Кремля.

"Я вважаю, що це точно умовний "новачок". Тому що те, що вони "новачком" намагалися зробити 2020 року, дуже ймовірно і можливо спробували закінчити таким самим способом. Моє джерело після смерті Олексія натякнуло, що це не останній інцидент. Не хочу робити прогнози, але я реально боюся, що мотивація Путіна була цим вбивством довести Заходу, що у нього більше немає червоних ліній, і таким чином змусити домовлятися про Україну на своїх умовах", — підсумував Грозєв.

Фокус писав, що в Росії заочно арештували колишнього спічрайтера Путіна Аббаса Галлямова, якого звинуватили у публічному поширенні свідомо неправдивої інформації стосовно використання Збройних сил Російської Федерації.