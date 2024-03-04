"Питань багато": МОЗ починає перевірку ВЛК у Києві через зростання кількості скарг (фото)

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, проблему становить і корупційна складова, а зокрема схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон та інше.

Міністерство охорони здоров'я створює робочу групу, яка невдовзі розпочне перевірку військово-лікарських комісій в Києві. Про це у понеділок, 4 березня, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

За його словами, відповідне рішення ухвалили через збільшення кількості скарг, які останнім часом почали надходити у МОЗ.

На що скаржились українці

Ляшко зазначив, що основні скарги громадян стосувалися "дуже базових речей", які, за його словами, при бажанні можна оперативно виправити. Зокрема, йдеться про недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, не оптимізовані маршрути.

"З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", — наголосив міністр охорони здоровʼя.

Він нагадав, що ще у 2023 році, аби пришвидшити проходження ВКЛ та зробити його "більш зручним", МОЗ запровадило окремий пакет в межах Програми медичних гарантій, який дозволяє військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Проте, як зауважив Ляшко, досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.

Корупційна складова

Окрім цього, за словами українського міністра, проблему становить і корупційна складова. Він уточнив, що йдеться про:

вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів;

схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я;

формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними;

недбалість лікарів;

проблеми з оскарженням висновків.

"Список можна продовжувати. Питань багато. Не на всі саме МОЗ має безпосередні важелі впливу, але зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, аби всі без виключень працювали у правовому полі", — каже Ляшко.

Він додав, що аби покращити цю ситуацію ведеться співпраця із правоохоронцями та діалоги з військовими адміністраціями.

"Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо!", — йдеться у повідомленні.

Про що йдеться у документі, який оприлюднив Ляшко

Згідно з оприлюдненою міністром охорони здоров’я фотокопією наказу, робоча група має забезпечити перевірку організації медоглядів та діяльності позаштатних ВЛК при центрах комплектування у Києві до 11 березня.

Результати проведеної перевірки Міністерство охорони здоров’я України хоче отримати вже до 13 березня 2024 року.

МОЗ починає перевірку ВЛК у Києві

Нагадаємо, що 27 лютого в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочався розгляд поправок до нового законопроєкту про мобілізацію, які внесли народні депутати після першого читання. До законопроєкту №10449 було внесено 4195 поправок, тому їх умовно об'єднали в 16 основних блоків.

29 лютого профільний комітет закінчив розгляд усіх правок до законопроєкту про мобілізацію. Були відхилені питання про електронні кабінети та повістки військовозобов'язаних. Крім того, вирішили зберегти відстрочку від мобілізації аспірантам контрактної форми, визначили строки проходження бойової військової підготовки та процес демобілізації.