Постраждалим внаслідок удару РФ по Одесі мають якнайшвидше надати житло, – Зеленський (відео)

Розбір завалів в Одесі на місці російської атаки вже завершили. З-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали тіла 12 загиблих.

Представники місцевої влади в Одесі отримали доручення від президента України Володимира Зеленського забезпечити постраждалих від удару БПЛА Shahed по житловому будинку новим житлом. В Telegram він повідомив подробиці.

Керівник держави зазначив, що отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів на місці російського удару вже завершили.

Тепер важливо, як заявив Зеленський, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість вже втраченого. Він дав відповідне доручення керівнику ОВА взяти це питання на контроль.

Також керівник держави розповів, що триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу. Людям так само надають усю необхідну допомогу.

Удар Росії по Одесі 2 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по містах України 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО зуміли збити 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Внаслідок удару був зруйнований цілий під'їзд — 18 квартир. В місті та області 3 березня оголосили жалобу за загиблими.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, майже всі діти загинули разом зі своїми рідними під завалами. Серед загиблих — багатодітна родина українських військових Олега й Тетяни Кравець, які загинули разом з 7-місячною Лізою, 8-річною Златою і Сергійком, якому у липні мало виповнитися 10 років.

Нагадаємо, 2 березня у ЗСУ назвали кількість збитих "Шахедів". За даними командування, вночі російські окупанти запустили територією України 17 безпілотників, 8 з яких були спрямовані в бік.