"Кадировцям" це вигідно: росіяни торгують українськими військовополоненими, — The Times

За даними спікера українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, були випадки, коли чеченці купували полонених поранених бійців у російській армії, потім перевозили їх у Грозний і обмінювали на своїх.

Росіяни продають українців на чорному ринку військовополонених. Про це в інтерв'ю The Times розповів Петро Яценко, прессекретар українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Яценко розповів, що чеченські воєнізовані угруповання активно купують полонених українців у інших російських військових підрозділів.

"Були випадки, коли вони купували наших поранених у російської армії, потім перевозили їх у Грозний, столицю Чечні, і обмінювали на своїх", — зазначив він.

Хоча в Женевській конвенції немає явної заборони на торгівлю військовополоненими, такі дії, найімовірніше, суперечать договору, в якому загалом йдеться про те, що "жодна спеціальна угода не повинна негативно позначатися на становищі військовополонених", зазначають британські журналісти.

Вважається, що понад 10 000 "кадировців", які вірні чеченському лідеру Рамзану Кадирову, побували на території України. На початку війни вони брали участь у боях у районі Маріуполя, Сєвєродонецька та Лисичанська, але з плином часу їхня участь звелася до охорони та логістичних операцій у віддалених від фронту місцях.

Тому, як зазначається, у них зараз менше можливостей самостійно захоплювати солдатів противника, що може пояснити, чому вони вдаються до купівлі полонених українців, яких потім можна обміняти на чеченців, які перебувають в українських таборах для військовополонених.

Прикладом такого обміну є випадок 41-річного В'ячеслава Левицького, який був узятий у полон ополченцями Донецької народної республіки в лютому 2023 року, а потім проданий чеченцям. Він був поранений в обидві ноги та живіт під час нальоту на його позицію в лісах на північ від Авдіївки Донецької області.

Український захисник В'ячесав Левицький Фото: the-times

Після кількох днів у полоні його відвезли на чеченську позицію і потім у Грозний. Там йому ампутували обидві ноги і руки, а також піддали тортурам. Він був звільнений у червні 2023 року в межах обміну на українських полонених.

Видання зазначає, що на сьогодні було повернуто понад 2 700 українських військовополонених, хоча точна кількість росіян, які перебувають в українському полоні, невідома. Вважається, що понад 4 000 українських військовослужбовців все ще перебувають у російському полоні.

"Понад 90 відсотків військовополонених, яких ми опитуємо після їхнього повернення, кажуть, що їх піддавали тортурам, позбавляли достатнього харчування і сну. Людей змушують випалювати татуювання або вживати лише російську пропаганду. Їм не дозволяють спілкуватися з родичами", — розповів Яценко британським журналістам.

Нагадаємо, 3 березня омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова заявила, що тіла українських військових, які нібито загинули під час падіння Іл-76 під Бєлгородом, можуть бути передані Україні найближчим часом.

Нагадаємо також, 24 січня в українській розвідці заявили, що не публікуватимуть список українців, які могли повернутися додому 24 січня: вказали, що очікують на офіційні списки Міноборони РФ, яких досі немає.