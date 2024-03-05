"Ти мій таємний агенте": експолковник США злив жінці з України секретні дані через сайт знайомств

Справу Слейтера розслідували ФБР та відділ спеціальних розслідувань ВПС США. Якщо суд визнає відставного підполковника винним — йому загрожує до 10 років в'язниці.

Відставного підполковника армії США звинувачено у видачі секретної інформації через сайт знайомств "жінці з України". Про це повідомляє міністрерство юстиції США.

У пресрелізі міністерства юстиції США йдеться про те, 63-річний Девід Франклін Слейтер після відставки служив як цивільна особа, але з допуском до секретної інформації в штаб-квартирі Стратегічного командування США на авіабазі Оффат, якому підпорядковуються ядерні сили Сполучених Штатів.

Чоловіка заарештували і 5 березня він постане перед судом.

Прокуратура опублікувала обвинувальні документи у справі Слейтера, з яких випливає, що приблизно з лютого по квітень 2022 року він через сайт знайомств передавав якійсь персони, яка назвалася жінкою з України, секретну інформацію зі зведення Страткому.

У Мін'юсті впевнені, що підполковник знав, що і кому говорить.

"Слейтер відвідував брифінги Страткому США на тему війни Росії проти України, які були позначені як "цілком секретні". Потім він передавав секретну інформацію через платформу іноземного сайту знайомств його спільнику, який представлявся жінкою, яка живе в України",— переказує міністерство обвинувальний висновок.

Прокурори повідомляють, що ця "жінка з України" часто і відверто запитувала відставного підполковника про різні секрети і називала його "мій таємний коханець-інформатор" та "мій таємний агент".

Прокурори наводять уривки листування:

"Любий, що там на екранах у особливій кімнаті? Дуже цікаво".

"Дейве, солодкий мій, дякую за цінну інформацію".

"Ти мій таємний агенте! Люблю",— написала "жінка з України" після того, як дізналася секретні відомості про одну країну. Назву країни прокурори вставляти в оприлюднені документи не стали.

З ким насправді переписувався Слейтер, і на якому сайті знайомств це відбувалося, в документах не зазначили.

Справу Слейтера розслідували ФБР та відділ спеціальних розслідувань ВПС США. Якщо суд визнає відставного підполковника винним, він може отримати до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, що 16 лютого секретар РНБО також заявляв, що Росія починає нову операцію проти України. Вона намагатиметься спекулювати на темі виборів. Одним із ресурсів, які використовуватиме Кремль, будуть соціальні мережі.

Раніше повідомлялося, що старший радник Сенату комісії США з безпеки і співпраці в Європі Кайл Паркер передав українським військовим снайперське спорядження на 30 тисяч доларів. Тепер проти нього почали розслідування.