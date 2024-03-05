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Морські дрони ГУР "Magura V5" знищили патрульний корабель РФ "Сергей Котов" (відео)

Олександра Шараєвська
Дрони ГУР уразили патрульний корабель РФ "Сергей Котов". Фото: росЗМІ

Відповідна місія відбулась у співпраці з ВМС ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Внаслідок удару російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів, пишуть у ГУР.

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Про це повідомили у ГУР.

За інформацією у дописі, відповідна місія відбулась у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

У ГУР додали, що внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

"Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram оприлюднив повідомлення з "натяком", у якому заявив, що "Чорноморський флот РФ — це символ окупації. Його не може бути в українському Криму".

Крим атакували БПЛА

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 березня жителі Кримського півострова чули вибухи на південному узбережжі та біля Кримського мосту.

Пропагандистські Telegram-канали стверджували, що Кримський півострів опинився під атакою БПЛА, які били з повітря та моря. Там припустили, що під загрозою були військові об'єкти РФ в Керчі, Феодосії та Кримський міст. Автор припускає, що ціллю також міг бути патрульний катер "Сергей Котов". Згодом російські канали опублікували кадри ураження корвета.

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Нагадаємо, раніше глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 5 дронів MAGURA знищили БДК "Цезар Куніков" із військовим вантажем. За словами глави розвідки, екіпаж корабля становить 90 осіб, про кількість врятованих буде відомо пізніше, оскільки пошуково-рятувальна операція російських військ триває.