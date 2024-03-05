"Було трішки страшно": бійці 3-ї бригади вкрали у росіян танк під Авдіївкою (відео)

Розвідники виявили ворожий танк та вирішили захопити бойовий трофей. Бронетехніку тягли під обстрілами з боку російських Ка-52.

На Донеччині поблизу Авдіївки бійці 3-ї ОШБр вкрали російський танк. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Зазначається, що це сталося в районі Авдіївського коксохімічного комбінату.

"Розвідники 3-ої ОШБр в районі коксохіму запримітили покинутий п**орський Т-72 та вирішили, що таке добро не має пропадати і провернули евакуацію танчика. Заїхали на БРЕМ Bergepanzer-2, на шасі німецького Leopard, та почали тягнути. Сказали, що було трішки страшно, коли Ка-52 почав відпрацьовувати поруч", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "евакуація" танка ворога закінчилася успішно.

Нагадаємо, що боєць НГУ на Запорізькому напрямку перегнав танк просто під носом у росіян. Окупанти не очікували такої сміливості, тож вчасно не відреагували на таку "зухвалість" нацгвардійців.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ врятували побратима під носом у росіян. Під час ведення повітряної розвідки українські захисники помітили пораненого побратима, який лежав посеред засніженого поля. Неподалік були позиції росіян.