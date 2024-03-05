Відбиваються від атаки з моря: в Криму чути канонаду на західному березі (фото)

Міноборони РФ та представники окупаційної влади ігнорують інциденти на Кримському півострові. Тим часом там вибухає у районі аеродрому "Кача", складу пального та місця дислокації сил ППО.

Жителі окупованого півострова вдруге протягом доби 5 березня почули гучні звуки, схожі на вибухи та стрілянину. Орієнтовне місце подій — мис Тарханкут на західному узбережжі Криму, а також низка інших точок. Про нову серію інцидентів розповіли у Telegram-каналі "Крым. Реалии" (проєкт "Радіо Свобода").

Допис щодо гучних звуків з'явився у мережі близько 12 год. Вказується, що їх чули у районі села Міжводне. Джерела журналістів заявили, що сталось "5 вибухів з інтервалом в 10-15 хвилин".

Вибухи в Криму - гучно у Міжводному 5 березня Фото: Google Maps

Згідно з даними "Крым. Реалии", неподалік від вказаного населеного пункту розташований 784 Центр забезпечення в/ч 63876. На складах центру зберігають пальне АК-27, яке заливають у комплекси С-200 для пуску ракет 3В21. Крім того, поруч є бухти, в яких російське командування може ховати військові кораблі. Наприклад, саме там у серпні 2023 року морські дрони MAGURA V5 ГУР Міноборони підбили катери "Акула" та "Сєрна".

Безпосередньо у самому Міжводному росіяни збудували фортифікаційні споруди, вказано на карті військових об'єктів ЗС РФ в Криму на порталі "Радіо Свобода". Серед іншого вказується, що там помітили ЗРК для сил протиповітряної оборони, та гармати, придатні для ударів по плавзасобам.

Вибухи в Криму - які об'єти у Міжводному Фото: Радіо Свобода

Вибухи в Криму — деталі подій 5 березня

Крім Міжводного, було гучно дещо південніше, у Бахчисарайському районі, — ідеться у дописі Telegram-каналу "Крымский ветер". Згідно з джерелами каналу, чули вибухи біля сіл Углове та Віліно.

Вибухи в Криму - нові вибухи біля Севастополя Фото: Google Maps

За кілька хвилин додали, що бачили два вертольоти Мі-8 у районі Сімферополя.

Вибухи в Криму - вертольоти Мі-8 ЗС РФ Фото: Крымский ветер

Біля цих населених пунктів — низка потенційних цілей, свідчить карта "Радіо Свобода". Зокрема, позначено аеродром "Кача", склади зберігання засобів ППО та ракет, радіополе управління ЧФ РФ (в/ч 80162).

Вибухи в Криму - які об'єкти РФ біля Углового Фото: Радіо Свобода

Зазначимо, так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, а також очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов, про нові інциденти в Криму не повідомляли. Також немає реакції Міноборони РФ: російське відомство визнало атаки дронів на прикордонні області Росії, але не визнає атак по півострову.

Нагадуємо, в ніч на 5 березня було гучно біля Кримського мосту, Керчі та Феодосії. Згодом в ГУР Міноборони підтвердили, що вдалось потопити патрульний катер "Сергей Котов". Речник розвідників заявив, що серед екіпажу військового судна є поранені та загиблі.