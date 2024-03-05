В Одесі попрощалися з подружжям військових і їх трьома дітьми, яких вбили БпЛА РФ

Олег та Тетяна Кравець познайомились на службі. Пізніше жінка звільнилась, аби доглядати за новонародженою донькою.

В Одесі 5 березня попрощалися родиною Кравців, які загинули під час дронової атаки на місто 2 березня. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

"В Одесі попрощалися із Тетяною та Олегом Кравцями, які разом з дітьми — 7-місячною Єлизаветою, 9-річним Сергієм та 8-річною Златою — стали жертвами російської дронової атаки на місто 2 березня. Попрощатися з подружжям прийшли сотні одеситів", — йдеться в повідомленні.

Батьки з трьома дітьми будуть поховані в селі Маринове Березівського району Одеської області.

Старший син Тетяни на момент атаки був у бабусі з дідусем в селі під Одесою.

Олег та Тетяна Кравець були військовими, познайомились на службі. Пізніше Тетяна звільнилась, аби доглядати за новонародженою донечкою. Чоловік був останнім сином своїх батьків — його брат Євген загинув у 2014 році в зоні АТО.

Нагадаємо, що в Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Був зруйнований цілий під'їзд — 18 квартир. В місті та області 3 березня оголосили жалобу за загиблими.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, майже всі діти загинули разом зі своїми рідними під завалами. Серед втрачених родин — багатодітна сім’я українських військових Олега і Тетяни Кравець. Крім того, під завалами знайшли тіло жінки Анни Гайдаржи з 4-місячним немовлям, чоловік і донька цієї родини вижили, бо перебували в іншій кімнаті. Загалом загинуло 7 дорослих.