Під аналог HIMARS: Rheinmetall робитиме "таємничі" ракети, що б'ють до 300 км

За інформацією журналістів, іспанська філія концерну отримала контракт на 300 мільйонів євро на створення нових ракет. Вони мають бути вироблені до 2027 року.

Іспанська філія Rheinmetall Expal Munitions уклала контракт на 300 мільйонів євро на створення ракет, здатних летіти на відстань до 300 кілометрів, для ракетних систем SILAM, призначених для іспанських збройних сил. Про це пише портал Infodefensa.

Весь цей арсенал ракет має бути вироблений на заводах в Іспанії в період з 2024 по 2027 рік, причому в загальну вартість контракту включено не тільки виготовлення ракет, а й надання додаткових послуг та інших систем.

Зазначається, що в цьому контексті не тільки вказується кількість ракет, які має виготовити компанія Rheinmetall Expal Munitions найближчими роками, але також не розкривається тип ракети з дальністю стрільби до 300 кілометрів.

У джерелі зазначають, що одна з провідних збройних компаній Європи (а точніше, її філія в Іспанії) уклала контракт на налагодження виробництва далекобійних ракет, аналогічних HIMARS, і в нашій країні таке озброєння було б надзвичайно важливим.

Додатково можна уточнити, що ракетна система SILAM, призначена для іспанської армії, є локалізованою версією ракетної системи PULS ізраїльської розробки. З відкритих джерел не було отримано інформації про те, що до системи PULS були інтегровані будь-які типи крилатих ракет наземного базування. Отже, можна припустити, що в даному випадку Rheinmetall Expal Munitions пропонує саме далекобійні реактивні снаряди з дальністю пуску до 300 кілометрів.

Контракт на виробництво і постачання ракетних систем SILAM для Іспанії було укладено в грудні 2023 року. Вартість угоди склала 700 мільйонів євро, її умови передбачають виготовлення і постачання до 2025 року, включно з 12 пусковими установками, 12 транспортно-заряджаючими машинами, двома евакуаційними і шестирозвідувальними машинами, 10 командно-штабними машинами для управління стрільбою.

Крім того, у вартість контракту було включено постачання апаратури та інфраструктури для обслуговування. Тоді ж заявлялося, що іспанські військові мають намір замовити таку номенклатуру ракетного озброєння в SILAM:

16 блоків на 288 керованих ракет з дальністю до 35 кілометрів;

28 блоків на 112 ракет з дальністю до 150 км;

32 блоки на 64 ракети з дальністю до 300 кілометрів;

32 блоки на 216 навчальних ракет із дальністю пуску до 15 кілометрів.

Нагадаємо, що в Іспанії планують до 2027 року розробити комплексну систему лазерної зброї проти дронів, потужність якої має становити 35 кВт.