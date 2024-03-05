Підготовка до підриву Кримського мосту: полковник ЗСУ пояснив важливість удару по "Сергію Котову"

За словами полковника запасу Владислава Селезньова, "Сергій Котов" перебував на бойовому чергуванні, захищаючи Кримський міст від можливих атак українських морських дронів.

Українські військові потопили патрульний корвет Чорноморського флоту Росії "Сергей Котов" у районі тимчасово окупованої Керчі. Ця подія стала частиною підготовки до майбутньої атаки на Кримський міст, стверджує полковник запасу, колишній прессекретар Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов у коментарі виданню Liga.

Інцидент стався 5 березня, коли українські сили Головного управління розвідки та Військово-морські сили, з підтримкою Міністерства цифрової трансформації, завдали удару морськими дронами Magura 5 по кораблю проєкту 22160. Унаслідок атаки "Сергій Котов" зазнав серйозних пошкоджень, включно з кормою, правим і лівим бортом. Екіпаж корабля частково врятувався, але загинуло семеро моряків, а шестеро дістали поранення.

Це вже не перша спроба знищити "Сергія Котова". Перша атака сталася в серпні 2023 року, коли корабель зазнав ушкоджень, але був відновлений. Корабель був важливою частиною Чорноморського флоту Росії, здебільшого використовуваною для патрулювання Керченської протоки на південь від Кримського мосту.

За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, "Сергій Котов" виконував обов'язки з патрулювання водної території, захищаючи Керченську протоку на південь від Кримського мосту. Разом із цим, корабель, за даними української розвідки, брав участь в атаці на острів Зміїний.

Однак головним чином, "Сергій Котов" здійснював у Чорному морі рутинні завдання патрулювання, властиві патрульним кораблям. Представник Військово-морських сил пояснив, що "Сергій Котов" не має засобів безпосередньо завдавати ударів по берегових об'єктах України. Хоча існували припущення щодо його здатності нести ракети "Калібр", але вони так і не були реалізовані. Корабель був розроблений як модульний, але до кінця не втілив цю концепцію.

Втрата "Сергія Котова", який мав забезпечувати безпеку інфраструктури та військових баз, виявилася серйозним ударом для Росії, за словами представника ВМС. Це поступово призведе до втрати контролю над Чорним морем.

Хоча втрати для Чорноморського флоту Росії істотні, перевищуючи третину його чисельності, представник ВМС України вважає, що говорити про критичні втрати для Росії поки що зарано. Водночас він визнає, що Росія вже зіткнулася з логістичними проблемами.

Владислав Селезньов заявив, що "Сергій Котов" перебував на бойовому чергуванні, захищаючи Кримський міст від можливих атак українських морських дронів. Він зазначив, що передбачається, що це була репетиція для можливого виведення з ладу ключової логістичної артерії, що забезпечує окупаційні війська в Криму.

"Щоб удар по ньому був максимально болючим для Росії, він має бути комплексним. Потрібні Taurus, щоб зруйнувати конструкції, на яких тримається міст. Потрібні ATACAMS, щоб зруйнувати полотно. І морські дрони-камікадзе, які допоможуть зруйнувати основу споруди", — зазначив Селезньов.

Як знищили патрульний корабель "Сергій Котов"

У ніч із 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами Magura V5 патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Це сталося в територіальних водах України, недалеко від Керченської протоки.

Унаслідок атаки українських дронів у ніч на 5 березня дістали поранення і загинули члени екіпажу російського патрульного корабля "Сергей Котов".

Крім того, на борту знищеного малого патрульного корабля "Сергій Котов" перебував транспортно-бойовий вертоліт. Він теж був знищений.