Законопроєкт про мобілізацію: більшість українців проти обмежень ухилянтів (інфографіка)

Понад 74% громадян підтримують альтернативну службу — на будівництві або виробництві замість ЗСУ. Водночас думки щодо можливості "відкупитися" від призову розійшлися.

В Україні працюють над законопроєктом, який має посилити мобілізацію. Громадяни поділилися думками щодо ймовірних змін. Про це відомо з результатів опитування, проведеного SOCIS для "Цензор.НЕТ".

Дослідження проходило з 22 лютого до 1 березня. Загалом фахівці опитали три тисячі осіб, розмовляючи з ними по телефону. В середньому кожне інтерв’ю тривало 14 хвилин.

Частина запитань стосувалася законопроєкту про посилення мобілізації. Респондентів попросили прокоментувати низку тверджень, поділившись, наскільки вони з цим згодні.

Альтернативна служба в Україні

Українців запитали, чи підтримують вони запровадження альтернативної служби на рівні з мобілізацією. Тобто в такому разі громадяни мали б вибір — піти у військо або на будівельні роботи, цивільну посаду в ЗСУ, оборонне виробництво тощо.

Більшість респондентів (74,1%) повністю погодилися або були більше схильні до згоди. 17,8% скоріше або зовсім не підтримують таку пропозицію. Ще 8,1% не визначилися з позицією щодо цього.

Придатність до мобілізації

Респондентів опитали, чи згодні вони з тим, щоб під мобілізацію потрапляли "всі без винятку". Ідеться про чоловіків, які є придатними за віком і станом здоров’я до служби.

У цьому питанні думки розділилися. 54,5% опитаних підтримали таке твердження, а 37,7% із ним не згодні. Ще 7,8% осіб відповіли, що не знають.

"Відкуп" від призову в ЗСУ

Також дослідники поцікавилися в українців, як вони ставляться до ідеї, щоб від призову можна було "відкупитися". Тобто сплата в держбюджет суми, необхідної для утримання одного захисника, дозволяла б уникнути мобілізації.

Тут думки також розділилися: 40,5% громадян підтримали б таку пропозицію, а 49,7% виступають проти. Інші 9,8% не визначилися з позицією в цьому контексті.

Нові санкції проти ухилянтів

Законопроєкт про мобілізацію пропонує запровадження додаткових обмежень для ухилянтів. Зокрема, ідеться про блокування банківських рахунків, заборону на керування транспортом і обмеження на виїзд за кордон.

Більшість респондентів (64,5%) виступили проти цих санкцій. Водночас підтримали їх запровадження вдвічі менше людей — 26,9%. Ще 8,6% відповіли, що не знають.

Результати опитування SOCIS Фото: SOCIS

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, як військовозобов’язані чоловіки намагаються обійти заборону на виїзд за кордон. Одним із найпопулярніших шляхів є втеча через річку Тиса.

Фокус розібрався, хто може розраховувати на відстрочку від мобілізації в березні 2024 року.