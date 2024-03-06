Масштабна пожежа спалахнула в Курській області: БПЛА двічі атакував нафтобазу (відео)

За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, у результаті атаки нібито постраждалих немає. На місце події виїхали всі оперативні служби.

У середу 6 березня безпілотні літальні апарати атакували склад паливно-мастильних матеріалів у Курській області (Російська Федерація). Про це повідомив губернатор Роман Старовойт у своєму Telegram.

"Сьогодні чергова атака на Курську область із боку України. Безпілотний літальний апарат атакував склад паливно-мастильних матеріалів у Желєзногорському районі. Є горіння, оперативні служби всі виїхали на місце події", — сказав Роман Старовойт.

За його словами, у результаті атаки немає постраждалих.

Близько 9:50 (за київським часом) у Желєзногорському районі знову оголосили ракетну небезпеку.

"Желєзногорськ, ракетна небезпека! Запущено систему оповіщення населення. Якщо ви перебуваєте вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами: у коридорі, ванній, коморі. Якщо ви перебуваєте на вулиці, зайдіть до найближчої будівлі, підземного переходу або паркінгу", — повідомив Старовойт.

У російському Telegram-каналі "112" із покликанням на джерело повідомили, що близько 10:00 (за київським часом) дрон знову вдарив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. А.В. Варичева в Желєзногорську.

"На місці працюють екстрені служби. Інформації щодо постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

Вибухи в Курській області: реакція Міноборони РФ

На момент виходу публікації в Міноборони РФ не прокоментували вибухи в Курській області, проте заявили про нібито спроби українських військових атакувати Воронезьку та Бєлгородську області.

"Близько 09:00 за МСК припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області", — йдеться в повідомленні.

Водночас близько 7:00 і 8:30 за МСК Київ нібито атакував Воронезьку область за допомогою дронів. Проте російська протиповітряна оборона нібито перехопила дрони над регіоном.

Перевірка системи оповіщення населення в РФ

Також у Росії почали перевіряти систему оповіщення населення.

"Сьогодні по всій країні перевірять систему оповіщення. Сигнал навчальної тривоги буде запущено о 10:40. Запрацюють сирени та гучномовці. Спеціальною інформацією буде заміщено ефіри теле- та радіоканалів", — ідеться в повідомленні російського Telegram-каналу.

Нагадаємо, 6 березня жителі Воронезької області чули звуки вибухів. У Росії заявили про атаку на аеродром і нафтобазу. За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, російська ППО нібито збила український дрон над регіоном.

5 березня в росЗМІ повідомили, що за лютий було здійснено 309 атак дронів по території Російської Федерації, у результаті яких загинуло троє людей, ще 15 отримали поранення.