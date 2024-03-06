"Ми не знали": туристи з Індії поїхали до Білорусі, а опинилися на фронті в Україні (відео)

У Білорусі громадян Індії затримала поліція та передала Росії. Там їх "примусили підписати документи", пояснивши, що альтернативою служби у російській армії буде ув'язнення на 10 років.

Група громадян Індії обманом вступила до ЗС РФ і зараз воює проти України. Вони написали відеозвернення, в якому пояснили, як опинилися в лавах армії РФ. Про це повідомила індійська журналістка Ума Сутхір.

Семеро громадян Індії розповіли, що спочатку вони приїхали до Росії зустрічати Новий рік. Один з гідів запропонував їм з'їздити ще й до Білорусі.

"Ми не знали, що нам потрібна віза. Коли ми прибули до Білорусі, агент попросив у нас гроші, а потім зник", — розповів один із індійців.

У Білорусі громадян Індії затримала поліція та передала Росії. Там їх "примусили підписати документи", пояснивши, що альтернативою служби у російській армії буде ув'язнення на 10 років.

Після 15 днів навчання, за словами іноземців, їх відправили в "місце, де йде війна".

В коментарях під дописом журналістки користувачі Х (твітера) засумнівалися в правдивості слів громадян Індії. Більшість дописувачів вважає, що вони таки самі записалися в лав ЗС РФ, бо хотіли заробити, але коли опинилися на лінії фронту, передумали воювати. Деякі користувачі мережі впевнені, що індійці просто намагалися виїхати в одну з європейських країн нелегально, але потрапили до ЗС РФ.

Нагадаємо, що українські партизани із Херсонської області заявляють, що російські темношкірі найманці беруть безпосередню участь у річкових десантних операціях ЗС Росії на Дніпрі, штурмуючи українські позиції.

Також раніше речник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що матеріал CNN щодо вербування Росією найманців показує, наскільки масштабна ця проблема, але цифру в 15 тисяч найманців із Непалу перевірити складно.