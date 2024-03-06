Власними силами: Україна закупила у Євросоюзу 350 000 снарядів, — Боррель

Боєприпаси були закуплені за прямими контрактами, які було укладено між українською стороною та представниками оборонної промисловості Європи.

Україна власними силами закупила у європейських виробників озброєнь 350 тисяч артилерійських боєприпасів. Про це 5 березня заявив високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Виступаючи на пресконференції, присвяченій презентації Європейської оборонно-промислової стратегії, очільник європейської дипломатії уточнив, що боєприпаси було закуплено за прямими контрактами української сторони та представниками оборонної промисловості Європи.

Боррель наголосив, що українські партнери мають "реагувати швидше", що стосується постачання необхідної кількості боєприпасів.

"Я сподіваюся, що до кінця року у нас буде 1 150 000 снарядів. Цього все ще недостатньо, але це набагато більше, ніж ми могли очікувати спочатку", — сказав дипломат.

За його словами, Україна на сьогодні потребує 200 тисяч боєприпасів 155-мм калібру на місяць. Це означає, що на рік Збройним силам України потрібно 2,5 млн снарядів. При цьому Боррель зазначив, що гроші у партнерів є, проте вони самі по собі не стануть боєприпасами, якщо європейська промисловість не виготовляє їх потрібну кількість.

"Вам необхідно конвертувати фінансові потужності в промислові потужності, щоб забезпечити постачання боєприпасів", — додав дипломат.

Раніше повідомлялося, що норвезько-фінський виробник боєприпасів Nammo організував на своїх підприємствах виробництво 155-мм снарядів у п'ять змін. Керівництво одного з підприємств зазначило, що наразі необхідно збільшити кількість виробничих ліній, які стали своєрідним "пляшковим горлечком" усього процесу.