Бійці НГУ знищили під Бахмутом техніку ЗС РФ, яку росіяни готували для штурму (відео)

Артилеристи бригади "Рубіж" ефективно та ефектно знищили 3 ворожих МТ-ЛБ і 3 гаубиці "Мста-Б". Росіяни також втратили вантажний автомобіль "Урал".

На Донеччині в районі Бахмута в окупантів не відбувся запланований штурм. Все через те, що наготовлену для цього техніку перед початком наступу знищили українські артилеристи. Про це повідомив 6 березня в своєму офіційному телеграм-каналі командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За його інформацією, ЗС РФ готувалися до штурму українських позицій, але їхнім намірам завадили нацгвардійці з бригади "Рубіж".

"На Бахмутському напрямку противник готував свою техніку до штурму, однак наші артилеристи із бригади Національної гвардії "Рубіж" мали на неї інші плани. Вогнем з гармат гвардійці уразили скупчення російської техніки", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ефективно та ефектно було знищено:

3 ворожих МТ-ЛБ;

3 гаубиці "Мста-Б";

1 вантажний автомобіль "Урал".

Російським окупантам довелося вносити корективи в заплановане і шукати нову техніку.

Нагадаємо, що на Донеччині поблизу Авдіївки бійці 3-ї ОШБр вкрали російський танк. Вони заїхали на БРЕМ Bergepanzer-2 та перетягли його у більш безпечне місце.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ призупинили просування РФ біля Авдіївки. Попри розмови про "снарядний голод" у ЗСУ, українським захисникам вдається знищувати техніку росіян на цій ділянці фронту.