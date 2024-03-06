"З бетоном не повоюєш": ЗСУ роблять акцент на будівництві фортифікацій на фронті, — експерт

За словами військового експерта Петра Черника, з початку 2024 року Кабмін виділив 20 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд.

В Україні активно ведеться робота зі створення фортифікаційних споруд. Цей процес являє собою складне і велике завдання, проте в цій сфері помітний прогрес. Про це повідомив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник у коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, навколо цього питання існує безліч різних маніпуляцій. Зокрема, держава часто зазнає звинувачень у тому, що не було створено належних фортифікаційних споруд уже 2023 року.

"Це — дискусійне питання. Адже у 2023 році Україна повністю зробила ставку на контрнаступ. На жаль, держава не має настільки потужних ресурсів, щоб одночасно зосередитися на двох напрямках. Проте зараз великий акцент іде саме на будівництво оборонних споруд", — сказав він.

На думку Черника, деякі люди висловлюють думку, що будівельні фірми слід направляти на передову для створення оборонних споруд, що, на його думку, є абсурдом. Згідно з усіма нормативами, окопні позиції має створювати піхота. Оперативні сили підтримки можуть бути залучені на наступних лініях оборони.

"З бетоном на першій лінії не повоюєш. Техніка, яка має залити бетон, не зможе під'їхати до окопу, адже її просто знищать. А от за 8-9-10 кілометрів, де вже будуть інші лінії оборони, це доречно. Воно і робиться", — сказав Черник.

Він зазначив, що з початку 2024 року Кабмін виділив 20 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Згідно з цими даними, Харківська область отримала найбільше фінансування — майже 4 мільярди. Це видається виправданим з огляду на те, що окупанти, вочевидь, мають намір атакувати Харків.

"Харківська область "сидить у противника" як скалка в оці. Вони мріють у бік Харкова вдарити. Тому зміцнення кордону в інженерному розумінні — це добре. Йдеться не тільки про ДОТи і ДЗОТи. А й про широкі мінні поля, протитанкові рови, обладнання спеціальними засобами з сигналізацією. Це — виважений і правильний крок зі зміцнення території", — наголосив Черник.

Нагадаємо, видання The New York Times писало, що російські війська продовжують поступово досягати певних успіхів на Авдіївському напрямку. Серед причин дефіцит боєприпасів та зменшення західної допомоги. Але є ще одна причина — погані фортифікаційні споруди.

Також нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що Кабінет Міністрів виділив 1,3 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку.