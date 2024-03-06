Представлено наступне покоління БТРа LAV 700: ключові особливості

Бронетранспортер оснащено передовими датчиками і захистом, який витримає 30-мм снаряди.

На виставці озброєнь DIMDEX 2024 компанія General Dynamics Land Systems представляє бронетранспортер LAV 700 Desert Viper. Про це повідомляє Army Recognition.

LAV 700 — це еволюція бронетранспортера LAV 6.0 з низкою оновлень і покращень. Саме покоління LAV 700 показали вперше ще у 2017 році, останні 7 років машину доопрацьовували. Машина дебютувала у командно-штабному варіанті. З того часу армія США проводила випробування бронетранспортера з 50-мм автоматичною гарматою XM913 Bushmaster.

З точки зору дизайну, LAV 700 містить сучасну цифрову архітектуру управління та контролю, оснащена системами для моніторингу стану машини. Всередині встановлені сидіння з поглинанням енергії. Загальна вага БТР складає 21 тонну, а вантажність може сягати ще 11 тонн.

Рушієм виступає двигун Caterpillar C13 з турбонаддувом потужністю 711 кінських сил. Також БТР отримав гідропневматичну підвіску, що дозволяє регулювати дорожній просвіт. Максимальна швидкість складає 110 км/год, а запас ходу становить понад 1000 км.

Озброєння машини залежить від потреб замовника. Бойовий модуль може мати 12,7-мм кулемет, 30-мм або 40-мм гармати. В останніх двох випадках БТР можна буде класифікувати як бойова машина піхоти.

Корпус машини витримує 14,5-мм бронебійні снаряди, а передня проєкція — від 30-мм гармати. Також можна встановити протикумулятивні решітки. LAV 700 має автоматичну систему пожежогасіння. можливістю встановлення додаткового захисту і систему лазерного попередження, виявлення пострілу і можливість інтеграції комплексу активного захисту.

В десантному відділі може знаходитись від 6 до 8 бійців. Також зберігається можливість транспортування у літаках по типу C17 Globemaster і Airbus A400M.

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