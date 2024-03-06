"Завадив довгий язик": у ЗСУ пояснили, чому не вдалося відбити Кремінну

За словами військового Еміля Ішкулова, після поширення інформації про можливе звільнення міста росіяни збільшили кількість артилерії, особового складу та підтягнули резерви.

Українські збройні сили були близькі до деокупації міста Кремінної Луганської області ще наприкінці 2022 року. Однак порушення інформаційної тиші призвело до невдалого результату операції та припинення просування військ. Про це командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми там мали успіх, нам залишалося півтора кілометра до самої Кремінної, але в ЗМІ почали поширюватися відео, мовляв, "Кремінна майже наша, ми все взяли, успіх", — сказав він.

Також військовий зазначив, що противник одразу ж на це відреагував.

"Збільшилася кількість артилерії, особового складу, підтягнулися резерви. Буквально за кілька днів кількість обстрілів збільшилася від 60 до 200 з копійками — це втричі. Після цього ми особливого успіху не мали", — згадує Ішкулов.

Військовий також зазначив, що аналогічна ситуація мала місце в районі Кліщіївки на Донеччині, коли Збройні Сили змогли взяти її під свій контроль восени минулого року.

"Ми хоча б тиждень намагалися витримати тишу, щоб дати особовому складу заритися. Я розумів, що зараз буде сказано, що Кліщіївка наша — буде реакція. Нам не вистачило буквально два дні, якийсь незрозумілий ТРОшний батальйон почав висвітлювати інформацію про Кліщіївку", — розповів командир.

Згідно з його заявою, у той час наших воїнів атакували з трьох напрямків.

"Були втрачені деякі спостережні пункти і невеликі позиції, але ми змогли втриматися. Стратегічно ми досі утримуємо цей рубіж без будь-яких втрат", — підкреслив співрозмовник.

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