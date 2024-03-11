Питання життя і смерті. Чому списання штурмовиків A-10 призведе до катастрофи

Вихід на пенсію легендарних штурмовиків — це не тільки списання літаків, а й потенційна втрата цілої спільноти льотчиків-штурмовиків. Армія США може втратити підтримку сил з повітря.

Боротьба за збереження A-10 у лавах ВПС США не зводиться до літака – вона спрямована на збереження навичок та інституційної культури спільноти льотчиків-штурмовиків.

Фокус переклав статтю про списання штурмовиків A-10 Warthog і труднощі, з якими зіткнеться спільнота льотчиків-штурмовиків.

Керівництво ВПС нарешті реалізувало одну зі своїх головних амбіцій, успішно позбувшись місії, яку завжди вважало відволікаючим маневром, а саме – забезпечення сухопутних військ ефективною ближньою авіаційною підтримкою.

Нещодавно ВПС вивели з експлуатації два A-10 Warthog і відправили їх на звалище на авіабазі Девіс-Монхан в Аризоні. Це одні з перших 42 літаків A-10, які будуть зняті з озброєння цього року, а решту 260 штук спишуть протягом наступних кількох років.

A-10 — єдиний перевірений у боях штурмовик

Сухопутні сили США розраховують на американських льотчиків, які забезпечують точний і тривалий вогонь, що дає перевагу на полі бою. Не менш важливо й те, що сухопутні війська найбільше залежать від такого точного і тривалого вогню саме тоді, коли вони зазнають ворожої атаки і потребують порятунку.

Для сухопутних військ ефективна підтримка з повітря може буквально стати питанням життя і смерті.

A-10 – єдиний перевірений у боях штурмовик, і сухопутні війська люблять його за здатність викликати вогневий смерч на укріплених позиціях супротивника. На відміну від F-35, який, попри те, що його представляють як реальну заміну для виконання завдань ближньої авіаційної підтримки, так і не зміг продемонструвати свою ефективність, A-10 – єдиний літак, який від самого початку розробляли для виконання завдань ближньої авіаційної підтримки, повітряного контролю на передовій, а також пошуку і порятунку бійців. Важко озброєний і броньований A-10 продемонстрував свою здатність "знищувати танки" під час війни в Перській затоці в 1991 році та показав себе як високоефективна платформа ближньої авіаційної підтримки під час частих перекидань на війну до Іраку та Афганістану. Незважаючи на зняття з озброєння, A-10 і сьогодні активно використовуються для посилення військової присутності Америки на Близькому Сході.

A-10 — єдиний перевірений у боях штурмовик, і сухопутні війська люблять його за здатність обрушити вогневий смерч на укріплені позиції противника Фото: US Army

A-10, безумовно, вражаючий літак, але його реальна цінність для національної оборони полягає не в потужних гарматах, трьох шарах бронезахисту або "титановій ванні", що оточує кабіну пілота, щоб убезпечити його від інтенсивного вогню з землі. Радше, самі спеціалізовані на A-10 льотчики, які розвинули і виховали культуру штурмового пілотування, виявилися ключем до успіху програми. Поява A-10 у ВПС створила спільноту льотчиків, які присвятили себе підтримці сухопутних військ. Нічого подібного у ВПС раніше не існувало. Саме ця культура і ці інституційні знання швидко зникнуть, поки списані A-10 будуть пліснявіти під сонцем пустелі в найближчі роки.

Щоб втратити навички ближньої авіаційної підтримки, не потрібно багато часу.

Під час Другої світової війни армійські ВПС розробили вельми ефективні заходи з координації дій зі своїми сухопутними колегами, багато з яких використовуються і сьогодні. Однак відразу ж після війни новостворені ВПС Сполучених Штатів розпустили майже всі свої підрозділи тактичної авіації, віддавши перевагу доктрині стратегічних бомбардувань. Коли менш ніж за п'ять років почалася Корейська війна, ближня авіаційна підтримка ВПС практично не існувала, хоча саме тоді вона була абсолютно необхідна. Це особливо проявилося в перші місяці війни, коли північнокорейці ледь не зіштовхнули між собою південнокорейські та американські війська, що оборонялися, в морі навколо Пусана. Армія і морська піхота, які воювали в Кореї протягом наступних трьох років, були змушені в основному покладатися на флотських льотчиків для безпосередньої підтримки з повітря, оскільки великі бомбардувальники ВПС не справлялися з цим завданням.

Льотчики-штурмовики на навчаннях в Естонії Фото: DVIDS

Керівники ВПС не змогли вивчити уроки Кореї. Деякі з них намагалися виправдати погану підготовку, наводячи аргумент, що Корейська війна була аномалією. І тому американським військам, які воювали у В'єтнамі, також довелося воювати без ефективної підтримки з повітря.

Цього не повинно було статися.

Незабаром після того, як ВПС отримали незалежність від армії в 1947 році, керівники відомств зібралися, щоб розділити ролі та завдання в межах нещодавно створеного Міністерства оборони. Кі-Вестська угода, підписана президентом Гаррі Труменом, зобов'язувала ВПС забезпечити армію "можливостями ближнього бою і матеріально-технічною підтримкою з повітря".

Нездатність ВПС виконати свої зобов'язання спонукала невелику групу в Пентагоні взяти справу в свої руки. Їхнє інституційне повстання явно спрацювало, тому що вже 1976 року на озброєння надійшов A-10. За майже 50 років, що минули відтоді, відважні льотчики A-10 розвивали, вдосконалювали і передавали один одному знання і досвід, необхідні для виконання життєво важливих завдань з ближньої авіаційної підтримки, управління повітряним рухом на передовій, а також пошуку і порятунку в бою.

Завдяки цим спеціалізованим льотчикам армія США почала війни в Перській затоці в 1991 році, Афганістані в 2001 році та Іраку в 2003 році, забезпечивши ефективну підтримку з повітря.

Ухваливши рішення відмовитися від A-10, керівництво ВПС не просто позбувається літака — по суті, воно повністю відмовляється від місії ближньої авіаційної підтримки Фото: US Air Force

Ухваливши рішення відмовитися від A-10, керівництво ВПС не просто позбувається літака – по суті, воно повністю відмовляється від місії ближньої авіаційної підтримки. Власні навчальні документи ВПС показують, що льотчики, які літають на інших платформах, отримують дуже мало підготовки для виконання завдань ближньої авіаційної підтримки. Льотчики F-35, програми, яку американському народу представляли як заміну A-10, наразі не мають жодних вимог до навчання ближньої авіаційної підтримки.

Це рецепт майбутньої катастрофи.

Війська, які битимуться в наступній війні, не отримають критичної переваги комбінованих озброєнь, яку забезпечував A-10 Warthog і його місії, і багато хто заплатить за це своїми життями.

Поки молоді американці б'ються на землі, їм потрібна ефективна підтримка з повітря. Але за кілька років американські війська, які воюють на чужій території, сподіватимуться, що в нових модних літаків ВПС залишилося трохи боєприпасів після нанесення дальнього удару далеко від їхніх позицій або достатньо палива, щоб зависнути в районі, де триває затяжна битва між сухопутними силами, що протистоять їм.

Люди, які старанно домагалися відмови від A-10, заслужили презирство істориків майбутнього. Марк Велш, Джеймс Пост, Сі Кью Браун і багато інших, хто саботував цей критично важливий бойовий потенціал, залишаться в історії. Project on Government Oversight та інші організації вже давно відстежують цю узгоджену кампанію керівництва ВПС зі звільнення від зобов'язань перед нашими сухопутними силами. Але правда полягає в тому, що, хоч би як ВПС США хотіли протилежного, жодної військової кампанії в історії країни не виграли тільки завдяки застосуванню повітряної потужності. Щоденні репортажі з полів битв по всьому світу і сьогодні підтверджують цю реальність: навіть у XXI столітті, за наявності всієї сучасної зброї, сенсорів і технологій, тривалі й рішучі воєнні дії, як і раніше, потребують спільного застосування численних сухопутних, морських і повітряних сил, а не опори на щось одне з них.

A-10 і сьогодні активно використовуються для посилення військової присутності Америки на Близькому Сході

Конгресу ще не пізно вжити заходів.

Боротьба за збереження A-10 зовсім не зводиться до боротьби за літак. Йдеться про збереження навичок та інституційної культури спільноти льотчиків-штурмовиків. Парк A-10 доволі сильно застарів. Його варто було б замінити оновленою версією, в якій було б збережено багато базових елементів конструкції A-10. Крім відсутності бажання, немає жодних причин, через які ВПС не могли б замовити літак 21-го століття, подібний до Warthog, здатний швидко здійснювати вильоти, захищати від наземного вогню, довго перебувати в повітрі і мати велику вогневу міць.

Майбутні американські солдати заслуговують на це.

Про автора

Ден Ґрейзер – колишній капітан Корпусу морської піхоти і експерт з військових реформ. Він багато писав про літак A-10 і нездатність Пентагону знайти йому гідну заміну.