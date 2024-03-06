Вже черга між пілотами, хто першим знищить ворога: ЗСУ про бої на Бахмутському напрямку

Окупанти атакують малими групами, йдучи "як стадо", а для ліквідації ЗС РФ українські захисники активно використовують БпЛА, зокрема нічного бачення.

Попри те, що російські окупанти не припиняють тиснути на Бахмутському напрямку та перевагу у живій силі та кількості, бійці Сил оборони стійко тримають оборону і дають потужну відсіч ворогові. Про це "24 Каналу" розповів начальник групи безпілотних систем 241 ОБр ТрО Дмитро Спасиба.

За його словами, на цій ділянці фронту ЗСУ доводиться нелегко, бо росіяни кидають у бій величезну кількість живої сили.

"Ми не зупинимось і знищуватимемо всю нечисть, яка лізе просто на нас. Життя їх нічому не вчить, вони як стадом ішли на всьому, що можуть, так і йдуть. А наші сили на підході, тільки сплять і бачать, як їх знищувати з усіх наявних засобів. Скільки б вони не лізли, гинуть і будуть гинути", – наголосив Дмитро Спасиба.

Він додав, що для ліквідації ЗС РФ українські захисники активно використовують БпЛА, зокрема нічного бачення.

"Це щоденні масові атаки. Вони маленькими групами пересуваються на стику між нашими підрозділами. Але завдяки нашій аеророзвідці та пілотам, ми їх часто виявляємо та завдаємо ураження з усіх можливих сил і засобів. Наші хлопці настільки вмотивовано працюють, що вже навіть черга між пілотами, хто перший знищить ворога", – розповів військовий.

Нагадаємо, що 6 березня 3-тя штурмова бригада рознесла артбатарею ворога під Авдіївкою. Було знищено 6 російських гаубиць.

Раніше повідомлялося, що артилеристи бригади "Рубіж" ефективно та ефектно знищили 3 ворожих МТ-ЛБ і 3 гаубиці "Мста-Б". Росіяни також втратили вантажний автомобіль "Урал".