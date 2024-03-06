ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали до 14:00, — МОЗ

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, робоча група, яка проводитиме перевірки, на першому етапі зосередиться на вирішенні оперативних організаційних питань, а потім буде розбиратися по кожній скарзі.

У Києві військово-лікарські комісії (ВЛК) затягували терміни проведення комісії, працювали неповний день та без електронних черг. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1", цитує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зокрема ці фактори стали причинами проведення перевірок роботи ВЛК у столиці.

"У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм", — зазначив Ляшко.

Крім того, міністр додав, що робоча група Міністерства охорони здоровʼя, яка проводитиме перевірки ВЛК, на першому етапі "зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко, а потім будемо розбиратися по кожній скарзі".

Ляшко пояснив, що згідно з встановленими нормами, під час проходження ВЛК для кожного пацієнта в системі електронної медичної документації створюється електронний медичний запис, який необхідно закрити протягом чотирьох днів.

У той же час, в деяких клініках, де були укладені контракти на проведення ВЛК, включаючи Київ, такі медичні записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.

МОЗ починає перевірку ВЛК у Києві

Нагадаємо, 4 березня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ створює робочу групу, яка невдовзі розпочне перевірку військово-лікарських комісій в Києві.

За його словами, відповідне рішення ухвалили через збільшення кількості скарг, які останнім часом почали надходити у МОЗ.

Ляшко зазначив, що основні скарги громадян стосувалися "дуже базових речей", які, за його словами, за бажанням можна оперативно виправити. Зокрема, йдеться про недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, не оптимізовані маршрути. Окрім цього, за словами українського міністра, проблему становить і корупційна складова.

Нагадаємо, що 27 лютого в комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочався розгляд поправок до нового законопроєкту про мобілізацію, які внесли народні депутати після першого читання. До законопроєкту №10449 було внесено 4 195 поправок, тому їх умовно об'єднали в 16 основних блоків.

29 лютого профільний комітет закінчив розгляд усіх правок до законопроєкту про мобілізацію. Були відхилені питання про електронні кабінети та повістки військовозобов'язаних. Крім того, вирішили зберегти відстрочку від мобілізації аспірантам контрактної форми, визначили строки проходження бойової військової підготовки та процес демобілізації.