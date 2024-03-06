ЗС РФ вдарили по Нікополю: є влучання по торговому центру (фото, відео)

За даними Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, внаслідок російського обстрілу в Нікополі також загорівся житловий будинок.

У середу, 6 березня, Збройні сили Російської Федерації здійснили обстріл міста Нікополь Дніпропетровської області, зокрема завдали удару по місцевому торговому центру. Про це пише "Суспільне" з посиланням на пресслужбу Нікопольської районної військової адміністрації (РВА).

За інформацією порталу, на місці влучання спалахнула пожежа. Дані про поранених і загиблих уточнюють.

У Нікопольській РВА повідомили журналістам, що детальнішу інформацію оприлюднять після ліквідації пожежі.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі закликав залишити вулицю громадян, непричетних до ліквідації наслідків. При цьому чиновник не уточнив, про яку саме подію йдеться. Раніше начальник адміністрації попереджав про загрози артобстрілу та атак FPV-дронів.

Пресслужба Головного Управління ДСНС України в Дніпропетровській області також повідомила, що внаслідок атаки ЗС РФ у Нікополі також загорівся житловий будинок — спалахнув дах і перекриття будівлі площею 30 квадратних метрів.

Пожежа в житловому будинку в Нікополі Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі було залучено 7 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Пожежа в житловому будинку в Нікополі Фото: ДСНС

За інформацією відомства, внаслідок обстрілу постраждала жінка, 1948 року народження. Від госпіталізації відмовилася.

Пожежа в житловому будинку в Нікополі Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі в Нікополі

Нагадаємо, 6 березня ЗС РФ завдали удару по кортежу президента України Володимира Зеленського в Одесі. За інформацією ЗМІ, кортеж глави держави, який перебував за 150 метрів від грецької, зазнав ракетної атаки об 11:43.

Крім того, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 6 березня повідомив, що ЗС РФ обстріляли населений пункт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинув цивільний, ще семеро осіб дістали поранення.